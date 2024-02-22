Son dakika haberi: Ve Real Madrid’de Arda Güler dönemi sona eriyor! İşte yıldız futbolcunun ayrılma sebebi...

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Carlo Ancelotti'nin kararlarından ötürü bir hayli aklı karışan genç yıldızı kiralık olarak isteyen takımlar belli olurken, ayrılmayı düşünme sebebi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...