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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Real Madrid'de Arda Güler dönemi sona eriyor! İşte yıldız futbolcunun ayrılma sebebi...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:23

Son dakika haberi: Ve Real Madrid'de Arda Güler dönemi sona eriyor! İşte yıldız futbolcunun ayrılma sebebi...

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Carlo Ancelotti'nin kararlarından ötürü bir hayli aklı karışan genç yıldızı kiralık olarak isteyen takımlar belli olurken, ayrılmayı düşünme sebebi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ve Real Madrid’de Arda Güler dönemi sona eriyor! İşte yıldız futbolcunun ayrılma sebebi...

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Carlo Ancelotti'nin kararlarından ötürü bir hayli aklı karışan genç yıldızı kiralık olarak isteyen takımlar belli olurken, ayrılmayı düşünme sebebi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ve Real Madrid’de Arda Güler dönemi sona eriyor! İşte yıldız futbolcunun ayrılma sebebi...

Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

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Son dakika haberi: Ve Real Madrid’de Arda Güler dönemi sona eriyor! İşte yıldız futbolcunun ayrılma sebebi...

İspanyol devi, bu transfer için sarı-lacivertli kulübe 20+10 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay hakkı vermişti.

Son dakika haberi: Ve Real Madrid’de Arda Güler dönemi sona eriyor! İşte yıldız futbolcunun ayrılma sebebi...

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Takımı Real Madrid ile yeni sezon hazırlık kampına katılan genç yıldız, yaşadığı menisküs sakatlığından ötürü 7 maç kaçırmıştı.

Son dakika haberi: Ve Real Madrid’de Arda Güler dönemi sona eriyor! İşte yıldız futbolcunun ayrılma sebebi...

Sahalara döndükten kısa bir süre sonra kas yaralanması yaşayan Arda Güler 7 maç daha takımından ayrı kalmıştı.

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