Giriş Tarihi: 05.03.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
19:29
Son dakika haberi: Ve şok karar verildi! Arda Güler ve Ancelotti...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sakatlığı sonrası takımda beklediği forma şansını bulamayan Arda ile ilgi birçok iddia gündeme gelmişti. Takımdan da ayrılacağı ve tekliflerin olduğu konuşulan yıldız oyuncu için şok karar verildi. İtalyan teknik adam Ancelotti, Arda ile yaptığı özel görüşmede son kararını oyuncuya iletti. İşte tüm yaşananlar ve detaylar...