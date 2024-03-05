Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve şok karar verildi! Arda Güler ve Ancelotti...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 19:29 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 19:29

Son dakika haberi: Ve şok karar verildi! Arda Güler ve Ancelotti...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sakatlığı sonrası takımda beklediği forma şansını bulamayan Arda ile ilgi birçok iddia gündeme gelmişti. Takımdan da ayrılacağı ve tekliflerin olduğu konuşulan yıldız oyuncu için şok karar verildi. İtalyan teknik adam Ancelotti, Arda ile yaptığı özel görüşmede son kararını oyuncuya iletti. İşte tüm yaşananlar ve detaylar...

Son dakika haberi: Ve şok karar verildi! Arda Güler ve Ancelotti...

Arda Güler'in Real Madrid serüveni büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Sakatlığını atlatmasına rağmen Ancelotti tarafından yedek kulübesine hapsedilen genç yıldız süre bulmakta zorlanıyor.

Son dakika haberi: Ve şok karar verildi! Arda Güler ve Ancelotti...

İtalyan teknik adam Mestalla'da Valencia'ya karşı oynanan maçta da Arda Güler'e süre vermedi. Sevilla maçında Ancelotti'nin kararıyla oyuna alınmayan genç yıldızın büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı gözlemlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ve şok karar verildi! Arda Güler ve Ancelotti...

İspanyol basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak Real Madrid'den ayrılacağı iddia edildi.

Son dakika haberi: Ve şok karar verildi! Arda Güler ve Ancelotti...

İspanya'da yayın yapan birçok basın yayın kuruluşu genç yıldızın kiralanmasına kesin gözüyle bakıldığını öne sürdü. Arda Güler ile Milan ve Real Sociedad'ın yakından ilgilendiği belirtildi.

Son dakika haberi: Ve şok karar verildi! Arda Güler ve Ancelotti...

ANCELOTTI AYRILIĞINA ONAY VERDİ

Relevo'da yer alan haberde göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kiralık olarak ayrılmasına onay verdi.

SON DAKİKA