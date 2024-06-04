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Haberler Galeri Son dakika haberi: Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu! Sözleri olay olmuştu...
Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 14:44

Son dakika haberi: Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu! Sözleri olay olmuştu...

Son dakika haberi: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Takımdan ayrılması beklenen Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde bir taraftara verdiği cevapla gündeme gelen Zaha tepki çekmişti. Yaşananlardan sonra Fildişili oyuncunun takımdan ayrılacağı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresi belli oldu! Sözleri olay olmuştu...

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz yaz transfer dönemine oldukça hareketli giren Galatasaray, birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Bunlardan biri de Wilfried Zaha olmuştu...

Son dakika haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresi belli oldu! Sözleri olay olmuştu...

Bu yıldızlar arasında Davinson Sanchez, Ndombele, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi futbolcular yer aldı.

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Son dakika haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresi belli oldu! Sözleri olay olmuştu...

Ancak Galatasaray, yıldızlarla dolu takımından beklediğini alamadı ve yine geçtiğimiz sezonun ilk 11'ine dönmek zorunda kaldı.

Son dakika haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresi belli oldu! Sözleri olay olmuştu...

YENİ TRANSFERLERİN MALİYETİ AĞIR OLDU

Ndombele, Zaha ve Ziyech, sezonun büyük bir bölümünde yedek kalırken bu isimlerin Galatasaray'a maliyeti de çok ağır oldu.

Son dakika haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresi belli oldu! Sözleri olay olmuştu...

Galatasaray'daki geleceği merak edilen Wilfried Zaha'nın ise takımda mutsuz olduğu ortaya çıkmıştı.

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