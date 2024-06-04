Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
14:44
Son dakika haberi: Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu! Sözleri olay olmuştu...
Son dakika haberi: Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Takımdan ayrılması beklenen Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde bir taraftara verdiği cevapla gündeme gelen Zaha tepki çekmişti. Yaşananlardan sonra Fildişili oyuncunun takımdan ayrılacağı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...