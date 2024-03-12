Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
09:33
Son dakika haberi: Xavi'den Arda Güler tepkisi! İspanya onu konuşuyor...
Son dakika haberi: İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, ilk golüne Celta Vigo karşısında imza attı. Arda'nın attığı gol sonrası dünya basını genç yıldızı konuştu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi de Arda Güler'in Real Madrid'de ilk golünü kaydetmesinin ardından flaş bir tepki verirken, İngiliz eski futbolcu Michael Owen, Arda hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...