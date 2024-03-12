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Haberler Galeri Son dakika haberi: Xavi'den Arda Güler tepkisi! İspanya onu konuşuyor...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:33

Son dakika haberi: Xavi'den Arda Güler tepkisi! İspanya onu konuşuyor...

Son dakika haberi: İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, ilk golüne Celta Vigo karşısında imza attı. Arda'nın attığı gol sonrası dünya basını genç yıldızı konuştu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi de Arda Güler'in Real Madrid'de ilk golünü kaydetmesinin ardından flaş bir tepki verirken, İngiliz eski futbolcu Michael Owen, Arda hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Xavi’den Arda Güler tepkisi! İspanya onu konuşuyor...

Arda Güler, yaz transfer döneminde Barcelona ve Real Madrid'i peşinden koşturmuştu. Real Madrid'e transfer olmayı tercih eden genç yıldız uzun süren sakatlığını atlatmasının ardından süre bulmakta zorlansa da Celta Vigo karşısında ilk golünü kaydetti.

Son dakika haberi: Xavi’den Arda Güler tepkisi! İspanya onu konuşuyor...

Arda Güler'in performansı İspanyol basınında manşetlere taşındı. İspanya'nın önde gelen basın yayın kuruluşları AS, MARCA, Relevo ve Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central, genç yıldıza övgüler yağdırdı.

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Son dakika haberi: Xavi’den Arda Güler tepkisi! İspanya onu konuşuyor...

Barcelona Teknik Direktör Xavi Hernandez de Arda Güler'in golü sonrası kurmaylarına döndü ve pişmanlığını dile getirdi.

Son dakika haberi: Xavi’den Arda Güler tepkisi! İspanya onu konuşuyor...

İSPANYA'DAN YANSIMALAR

Marca gazetesinde 'Arda Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak' başlığıyla yayınlanan haberde şu satırlara yer verildi: "Ancelotti Türk futbolcuya süre vermeye pek istekli görünmüyordu. Skor 3-0 olunca İtalyan çalıştırıcı kendisine bir kaç dakikalık süre tanıdı. Bu kadar sürede ne yapabilirdi ki? Koşullar ne olursa olsun, genç futbolcu az zamanını değerlendirdi.

Son dakika haberi: Xavi’den Arda Güler tepkisi! İspanya onu konuşuyor...

Oyunun son bölümünde kaleciyle karşı karşıya kaldı ve kaçırmadı. Takım arkadaşları bu golü coşkuyla kutladı. Arda hocasından daha fazlasını bekliyor. İtalyan teknik adam da kendince bir şeyler biliyor. Madrid'de yıldız olmak istiyorsa sabırlı olması gerekiyor. Kaliteli olduğu ortada."

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