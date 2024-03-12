Son dakika haberi: Xavi’den Arda Güler tepkisi! İspanya onu konuşuyor...

İSPANYA'DAN YANSIMALAR

Marca gazetesinde 'Arda Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak' başlığıyla yayınlanan haberde şu satırlara yer verildi: "Ancelotti Türk futbolcuya süre vermeye pek istekli görünmüyordu. Skor 3-0 olunca İtalyan çalıştırıcı kendisine bir kaç dakikalık süre tanıdı. Bu kadar sürede ne yapabilirdi ki? Koşullar ne olursa olsun, genç futbolcu az zamanını değerlendirdi.