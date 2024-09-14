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Haberler Galeri Son dakika haberi: Zalewski transferi neden gerçekleşmedi! Krize dönen transferin perde arkası ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:51

Son dakika haberi: Zalewski transferi neden gerçekleşmedi! Krize dönen transferin perde arkası ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi. Bu sezon hem transfer ettiği isimler hem de transfer edemediği oyuncular sebebiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Galatasaray, dün son saatlerde Roland Sallai hamlesini yaptı. Galatasaray'da krize dönüşen Nicola Zalewski transferi neden gerçekleşmedi? İşte Polonyalı yıldızın transferinde yaşananlar...

Son dakika haberi: Zalewski transferi neden gerçekleşmedi! Krize dönen transferin perde arkası ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig için 24 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren "yaz transfer dönemi" bu gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

Son dakika haberi: Zalewski transferi neden gerçekleşmedi! Krize dönen transferin perde arkası ortaya çıktı...

Birçok takım kadrosuna yıldız isimleri katarak dikkat çekti. Bunların başında da Galatasaray geldi. Cimbom özellikle de Osimhen transferiyle dünyada adından söz ettirmeyi başardı.

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Son dakika haberi: Zalewski transferi neden gerçekleşmedi! Krize dönen transferin perde arkası ortaya çıktı...

Fakat Galatasaray'da bazı transferler sonlandırılamadı ve da taraftarların tepkisine sebep oldu. Bu transferlerden bir tanesi de Nicola Zalewski oldu.

Son dakika haberi: Zalewski transferi neden gerçekleşmedi! Krize dönen transferin perde arkası ortaya çıktı...

KRİZE DÖNEN ZALEWSKI TRANSFERİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı yönetim, Roma ile anlaşmaya varırken Polonyalı yıldızla anlaşamadı ve transfer iptal oldu. Krize dönen Zalewski transferinin perde arkasında yaşananlar ise ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Zalewski transferi neden gerçekleşmedi! Krize dönen transferin perde arkası ortaya çıktı...

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programında Nicola Zalewski sürecinin perde arkasında yaşanan süreci aktardı.

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