Giriş Tarihi: 14.09.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
13:51
Son dakika haberi: Zalewski transferi neden gerçekleşmedi! Krize dönen transferin perde arkası ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi. Bu sezon hem transfer ettiği isimler hem de transfer edemediği oyuncular sebebiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Galatasaray, dün son saatlerde Roland Sallai hamlesini yaptı. Galatasaray'da krize dönüşen Nicola Zalewski transferi neden gerçekleşmedi? İşte Polonyalı yıldızın transferinde yaşananlar...