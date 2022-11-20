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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası açılışında Enner Valencia konuştu! Fenerbahçeli yıldız turnuva tarihine adını yazdırdı...
Giriş Tarihi: 20.11.2022 20:52 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 20:53

Son dakika haberleri: Dünya Kupası açılışında Enner Valencia konuştu! Fenerbahçeli yıldız turnuva tarihine adını yazdırdı...

Son dakika haberleri… Futbol dünyasının büyük heyecan ve merakla beklediği 2022 Katar Dünya Kupası heyecanı sonunda başladı. Katar - Ekvador maçıyla açılışı gerçekleştirilen büyük turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçına kadar futbolseverler tarafından keyifle takip edilecek. Turnuvanın açılış maçında Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bu gol, karşılaşmayı takip edenler tarafından tartışmalı şekilde karşılandı. Öte yandan karşılaşmada 2 gol atan Valencia, Dünya Kupası tarihine geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya Kupası açılışında Enner Valencia konuştu! Fenerbahçeli yıldız turnuva tarihine adını yazdırdı...

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası açılışında Enner Valencia konuştu! Fenerbahçeli yıldız turnuva tarihine adını yazdırdı...

İlk kez Arap dünyasında bir ülkede düzenlenen futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun Al Bayt Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisini 60 bin taraftar takip etti.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası açılışında Enner Valencia konuştu! Fenerbahçeli yıldız turnuva tarihine adını yazdırdı...

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yer aldığı ve tüm dünyanın Katar'da bir araya gelmeye davet edildiği açılış töreninde göçebe kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası açılışında Enner Valencia konuştu! Fenerbahçeli yıldız turnuva tarihine adını yazdırdı...

Yerel sanatçıların sunduğu dans gösterisinin ardından Güney Koreli BTS grubunun solisti Jung Kook ile Katarlı şarkıcı Fahad Al-Kubaisi, FIFA Dünya Kupası'nın resmi film müziği Dreamers'ı seslendirdi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası açılışında Enner Valencia konuştu! Fenerbahçeli yıldız turnuva tarihine adını yazdırdı...

Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplam 64 maça çıkacak. Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

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