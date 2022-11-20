Giriş Tarihi: 20.11.2022 20:52 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 20:53

Son dakika haberleri: Dünya Kupası açılışında Enner Valencia konuştu! Fenerbahçeli yıldız turnuva tarihine adını yazdırdı...

Son dakika haberleri… Futbol dünyasının büyük heyecan ve merakla beklediği 2022 Katar Dünya Kupası heyecanı sonunda başladı. Katar - Ekvador maçıyla açılışı gerçekleştirilen büyük turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçına kadar futbolseverler tarafından keyifle takip edilecek. Turnuvanın açılış maçında Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bu gol, karşılaşmayı takip edenler tarafından tartışmalı şekilde karşılandı. Öte yandan karşılaşmada 2 gol atan Valencia, Dünya Kupası tarihine geçti. İşte son dakika haberinin detayları…