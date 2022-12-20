Giriş Tarihi: 20.12.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 20:01

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası’nın en kötü 11’ini seçtiler! Cristiano Ronaldo’ya bir şok daha: İşte turnuvanın en düşük puan alan futbolcuları…

Son dakika haberleri… Bu yıl ilk kez kış aylarında düzenlenen Dünya Kupası, tüm heyecanıyla Katar'da devam etti. Bir ay boyunca futbol şöleni yaşatan dev turnuvanın kazananı Lionel Messi'li Arjantin oldu. Tam 36 yıl sonra hasretini dindiren Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası'nı kazandı. Fransa ile oynanan final maçı, birçokları tarafından futbol tarihinin en iyi karşılaşması olarak nitelendirildi. Öte yandan turnuvada hayal kırıklığı yaratan da birçok oyuncu vardı. SofaScore, 2022 Dünya Kupası'nın en kötü ilk 11'ini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…