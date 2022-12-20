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Haberler Galeri Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası’nın en kötü 11’ini seçtiler! Cristiano Ronaldo’ya bir şok daha: İşte turnuvanın en düşük puan alan futbolcuları…
Giriş Tarihi: 20.12.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 20:01

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası’nın en kötü 11’ini seçtiler! Cristiano Ronaldo’ya bir şok daha: İşte turnuvanın en düşük puan alan futbolcuları…

Son dakika haberleri… Bu yıl ilk kez kış aylarında düzenlenen Dünya Kupası, tüm heyecanıyla Katar'da devam etti. Bir ay boyunca futbol şöleni yaşatan dev turnuvanın kazananı Lionel Messi'li Arjantin oldu. Tam 36 yıl sonra hasretini dindiren Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası'nı kazandı. Fransa ile oynanan final maçı, birçokları tarafından futbol tarihinin en iyi karşılaşması olarak nitelendirildi. Öte yandan turnuvada hayal kırıklığı yaratan da birçok oyuncu vardı. SofaScore, 2022 Dünya Kupası'nın en kötü ilk 11'ini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası’nın en kötü 11’ini seçtiler! Cristiano Ronaldo’ya bir şok daha: İşte turnuvanın en düşük puan alan futbolcuları…

Son dakika haberleri… Son yılların en heyecanlı ve en çekişmeli Dünya Kupası, 2022 yılında Katar'da oynandı. 36 takımın mücadele ettiği dev turnuvayı, Arjantin kazandı.

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası’nın en kötü 11’ini seçtiler! Cristiano Ronaldo’ya bir şok daha: İşte turnuvanın en düşük puan alan futbolcuları…

Finalde Fransa'yı penaltılar sonucunda eleyen Lionel Messi ve arkadaşları, ülkelerinin 36 yıllık hasretine son vererek tarihlerindeki 3. Dünya Kupası'nı kazandılar.

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Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası’nın en kötü 11’ini seçtiler! Cristiano Ronaldo’ya bir şok daha: İşte turnuvanın en düşük puan alan futbolcuları…

EN ÇOK GOL ATILAN DÜNYA KUPASI

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası tarihin en çok gol atılan Dünya Kupası oldu. Tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenen Dünya Kupası'nda oynanan 64 maçta toplam 172 gol atıldı.

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası’nın en kötü 11’ini seçtiler! Cristiano Ronaldo’ya bir şok daha: İşte turnuvanın en düşük puan alan futbolcuları…

Bu alanda önceki rekor, 171 gol atılan 1988 yılında Fransa ve 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupalarına aitti.

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası’nın en kötü 11’ini seçtiler! Cristiano Ronaldo’ya bir şok daha: İşte turnuvanın en düşük puan alan futbolcuları…

CRISTIANO RONALDO, HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Dünya Kupası öncesinde yaptığı röportaj ile gündeme gelen Cristiano Ronaldo için spekülasyonlar içerisinde geçen Dünya Kupası hayal kırıklığı ile sonuçlandı.

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