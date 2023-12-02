Giriş Tarihi: 02.12.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 18:56

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın EURO 2024 rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi...

Son dakika haberleri… Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup kuraları çekiliyor. A Milli Takımımızın 2. torbadan dahil olacağı kuralar, büyük bir heyecanla takip edilecek. Bu akşam saat 20.00'de Almanya'da yapılacak olan kura çekimi öncesi tüm merak edilenleri haberimizde yanıtladık. Vincenzo Montella'nın yönetiminde turnuvada mücadele edecek olan millilerin EURO 2024'te sürpriz yapması beklenen takımlardan birisi olduğu da belirtiliyor. İşte son dakika haberinin detayları…