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Haberler Galeri Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın EURO 2024 rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi...
Giriş Tarihi: 02.12.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 18:56

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın EURO 2024 rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi...

Son dakika haberleri… Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup kuraları çekiliyor. A Milli Takımımızın 2. torbadan dahil olacağı kuralar, büyük bir heyecanla takip edilecek. Bu akşam saat 20.00'de Almanya'da yapılacak olan kura çekimi öncesi tüm merak edilenleri haberimizde yanıtladık. Vincenzo Montella'nın yönetiminde turnuvada mücadele edecek olan millilerin EURO 2024'te sürpriz yapması beklenen takımlardan birisi olduğu da belirtiliyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın EURO 2024 rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi...

Son dakika haberleri… Stefan Kuntz'un ardından göreve gelen Vincenzo Montella, A Milli Takım'la birlikte kısa süre içerisinde oldukça büyük bir başarı yakaladı.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın EURO 2024 rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi...

Ay-yıldızlıların başında EURO 2024 gruplarında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Montella, millileri lider olarak EURO 2024'e götürüyor.

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Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın EURO 2024 rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi...

Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde milli takıma olan güveni yeniden yükselten Montella ile uzun soluklu da bir proje çizildi.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın EURO 2024 rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi...

Grup kuralarına 2. torbadan katılacak olan A Milli Takım, güçlü rakiplerle karşılaşacak.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın EURO 2024 rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi...

İŞTE KURA ÇEKİMİNİN TÜM DETAYLARI

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.

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