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Haberler Galeri Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü Ahmet Çakar duyurdu! “İki hafta içinde belli olur” Sergen Yalçın derken ters köşe…
Giriş Tarihi: 29.03.2023 21:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 21:35

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü Ahmet Çakar duyurdu! “İki hafta içinde belli olur” Sergen Yalçın derken ters köşe…

Son dakika haberleri… EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadelesine devam eden A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma peşinde. Gruptaki ilk iki maçını yapan milliler, Ermenistan'ı 2-1 mağlup ederken Hırvatistan'a da 2-0 yenildi. Hırvatistan yenilgisinin ardından Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, sosyal medyada ve basında çokça eleştirildi. Kuntz'un yerine yeni bir ismin göreve gelmesi gerektiğini bildiren futbolseverler, istifa çağrısı yaptı. Bunun üzerine yazar Ahmet Çakar, flaş bir teknik direktör iddiasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü Ahmet Çakar duyurdu! “İki hafta içinde belli olur” Sergen Yalçın derken ters köşe…

Son dakika haberleri… UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü Ahmet Çakar duyurdu! “İki hafta içinde belli olur” Sergen Yalçın derken ters köşe…

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.

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Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü Ahmet Çakar duyurdu! “İki hafta içinde belli olur” Sergen Yalçın derken ters köşe…

İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü Ahmet Çakar duyurdu! “İki hafta içinde belli olur” Sergen Yalçın derken ters köşe…

Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü Ahmet Çakar duyurdu! “İki hafta içinde belli olur” Sergen Yalçın derken ters köşe…

Karşılaşmanın ardından Ermenistan maçında oynanan futbol da dikkat çekilerek Teknik Direktör Stefan Kuntz, sert sözlerle eleştirildi.

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