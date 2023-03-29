Son dakika haberleri: A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü Ahmet Çakar duyurdu! “İki hafta içinde belli olur” Sergen Yalçın derken ters köşe…

Son dakika haberleri… EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadelesine devam eden A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma peşinde. Gruptaki ilk iki maçını yapan milliler, Ermenistan'ı 2-1 mağlup ederken Hırvatistan'a da 2-0 yenildi. Hırvatistan yenilgisinin ardından Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, sosyal medyada ve basında çokça eleştirildi. Kuntz'un yerine yeni bir ismin göreve gelmesi gerektiğini bildiren futbolseverler, istifa çağrısı yaptı. Bunun üzerine yazar Ahmet Çakar, flaş bir teknik direktör iddiasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…