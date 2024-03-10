Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı’nın yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 19:07 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 19:10

Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı’nın yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir mücadele veriyor. Ligde 78 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, son olarak Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı. Tüm konsantrasyonunu lige veren Aslan, sezon sonunda kupaya uzanmak istiyor. Öte yandan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız savunmacısı Abdülkerim Bardakcı için ayrılık iddiası gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı’nın yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Lider Galatasaray, son maçta Rizespor'u sahasında konuk etti.

Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı’nın yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

Karşılaşmanın başından sonuna dek üstün bir oyun sergileyen Aslan, adeta gövde gösterisi yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı’nın yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligde puanını 78'e yükseltti.

Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı’nın yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

Bu galibiyetle birlikte şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı’nın yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin umutlanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılarda flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı.

SON DAKİKA