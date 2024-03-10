Giriş Tarihi: 10.03.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
19:10
Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı’nın yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Bonservisi bile belli oldu…
Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir mücadele veriyor. Ligde 78 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, son olarak Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı. Tüm konsantrasyonunu lige veren Aslan, sezon sonunda kupaya uzanmak istiyor. Öte yandan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız savunmacısı Abdülkerim Bardakcı için ayrılık iddiası gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…