Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi…
Giriş Tarihi: 15.07.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 14:00

SON DAKİKA HABERLERİ: Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, dünyanın en iyi takımlarını peşinden koşturuyor. Fransa Milli Takımı'yla EURO 2024'te iyi bir performans gösteren yıldız futbolcu, Serie A devi Juventus'tan sözleşmesinin bitmesiyle birlikte ayrıldı. Yeni takımını bekleyen Adrien Rabiot'un kendisiyle ilgilenen takımlardan istediği maaş belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi…

Önümüzdeki sezonda da şampiyonluk için yarışacak olan Aslan, 25. kez zafere ulaşarak 5. yıldızı armasına eklemenin peşinde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi…

Bu sırada transfer çalışmalarına da devam eden sarı-kırmızılılar, flaş isimlerle görüşme halinde.

SON DAKİKA HABERLERİ: Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi…

Orta sahada Lucas Torreira'nın yanına yıldız bir oyuncu eklemek isteyen Galatasaray, Adrien Rabiot ile görüşme halindeydi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi…

Juventus'tan ayrılan Fransız futbolcunun kendisiyle ilgilenen takımlardan istediği maaş belli oldu.

SON DAKİKA