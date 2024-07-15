Giriş Tarihi: 15.07.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
14:00
SON DAKİKA HABERLERİ: Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi…
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, dünyanın en iyi takımlarını peşinden koşturuyor. Fransa Milli Takımı'yla EURO 2024'te iyi bir performans gösteren yıldız futbolcu, Serie A devi Juventus'tan sözleşmesinin bitmesiyle birlikte ayrıldı. Yeni takımını bekleyen Adrien Rabiot'un kendisiyle ilgilenen takımlardan istediği maaş belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…