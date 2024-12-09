Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Türk futboluna provokasyondur"

Manaj havadan gelen topu önüne indirirken kol teması var mı yok mu onu göremiyoruz, OFR'ye giden hakeme sunulan görüntüler hızlı çekim, ne olduğu net görünmüyor, tereddütlerimiz ve rahatsızlıklarımız var. Emin olduğumuz konu Metehan topu ceza alanının dışında kesiyor. Kesmese top Manaj'ın kontrolünde ve 'Bariz Gol Şansı' var.