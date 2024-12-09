Giriş Tarihi: 09.12.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024
07:38
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Türk futboluna provokasyondur"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın maçında lider Galatasaray deplasmanda 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı karşılaşmayı 3-2 kazanarak kritik bir galibiyet aldı. Maçın en çok konuşulan ismi, VAR uyarısına rağmen Rey Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı faule sarı kart gösteren Turgut Doman oldu. SABAH Spor yazarlarından Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.