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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Türk futboluna provokasyondur"
Giriş Tarihi: 09.12.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 07:38

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Türk futboluna provokasyondur"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın maçında lider Galatasaray deplasmanda 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı karşılaşmayı 3-2 kazanarak kritik bir galibiyet aldı. Maçın en çok konuşulan ismi, VAR uyarısına rağmen Rey Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı faule sarı kart gösteren Turgut Doman oldu. SABAH Spor yazarlarından Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Türk futboluna provokasyondur

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında zorlu ve soğuk deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada puan farkını 6'ya çıkardı.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Türk futboluna provokasyondur

Maçın en çok konuşulan ismi, VAR uyarısına rağmen Rey Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı faule sarı kart gösteren Turgut Doman oldu. SABAH Spor yazarlarından Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Türk futboluna provokasyondur

MUSTAFA ÇULCU: BUNA HAKEMLİK Mİ DİYECEĞİZ!

Sivasspor, son üç maçtır kazanamıyor. Bülent Hoca, formda bir kaleci Ali Şaşal varken onunla niye başlamaz anlamış değilim. G.Saray, önde baskı ile başladı. Metehan'ın ihracı sonrası G.Saray, 10 kişi kalmasına rağmen temposu ve mücadelesi hiç düşmedi. Arayan, isteyen, üreten taraftı. İlk yarının uzatma dakikalarına doğru bir penaltı kararı ile G.Saray soyunma odasına önde girdi.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Türk futboluna provokasyondur

"YAYINDA VERİLEN GÖRÜNTÜLER REZALET"

16. dakikada 10 kişi kalmış bir takımın bu derece oyunu domine etmesi fizik kapasite yanında mental hazırlık ve konsantrasyon ister. Hakem Turgut Doman'ın ilk dakikada Rodrigues'e gösterdiği sarı kart doğru. Metehan'a bariz gol şansından VAR müdahalesi ile gelen ihraçta yayında verilen görüntüler rezalet.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Türk futboluna provokasyondur

Manaj havadan gelen topu önüne indirirken kol teması var mı yok mu onu göremiyoruz, OFR'ye giden hakeme sunulan görüntüler hızlı çekim, ne olduğu net görünmüyor, tereddütlerimiz ve rahatsızlıklarımız var. Emin olduğumuz konu Metehan topu ceza alanının dışında kesiyor. Kesmese top Manaj'ın kontrolünde ve 'Bariz Gol Şansı' var.

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