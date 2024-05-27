Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
07:10
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan Galatasaray için flaş sözler: "Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen..."
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun şampiyonu, Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray oldu. 24. lig kupasına uzanan Cimbom, 102 rekor puanla zafere ulaştı. Tarihe geçen sezonun ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Murat Özbostan çok çarpıcı yorumlar yaptı.