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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan Galatasaray için flaş sözler: "Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen..."
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:10

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan Galatasaray için flaş sözler: "Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun şampiyonu, Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray oldu. 24. lig kupasına uzanan Cimbom, 102 rekor puanla zafere ulaştı. Tarihe geçen sezonun ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Murat Özbostan çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Galatasaray için flaş sözler: Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen...

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Tarihe geçen sezonun ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Murat Özbostan çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o yorumlar...

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Galatasaray için flaş sözler: Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen...

BÜLENT TİMURLENK: HESABI SEN ÖDE

Şampiyonluk, gemiyi limana yanaştırma hikâyesi. 38 haftalık yolculukta geçirdiğin fırtınaları kayıt düştüğün defteri, patron/taraftar gemi limana varmamışsa kimse dinlemez, sen anlatsan ne olur... Galatasaray ligin son dönemecinde Alanya ve Adana fırtınalarını Akdeniz'de aşıp Marmara'nın dalgasız sularına girdiğinde karadan gelecek torpidolardan haberdar değildi. Betondu, seçimdi, erken şampiyonluk kutlamasıydı derken mendireği geçmiş, 'kara göründü' demiş takım, kendi içinden yalpaladı son haftalarda.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Galatasaray için flaş sözler: Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen...

"ICARDI, 'DAVULUM NEREDE' DEDİ"

Şampiyon olmak zor, o şampiyon ünvanını korumak çok daha zor. Çünkü bu memleket "Kazandı, sırasını savdı" kafasına sahip. Okan Buruk geçen sezon Icardi'nin sırtında şampiyonluk kutlamalarında verdiği ikonik pozu bu sezon büyük teknik adamlık olarak sahaya döktü. Okan'ı sırtlayan gol kralı Icardi de dün o topuk vuruşuyla "Geçen Mayıs Florya'da davul çalıyordum"; "Davulum nerede" dedi.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Galatasaray için flaş sözler: Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen...

Galatasaray dün şampiyonluk sayısını iki düzineye çıkartırken, 90'larda 13-9 gerideyken bugün 23-19 ile en yakın rakibine bir yıldız uzaklığı fark koyarken verdiği mesajı okumayanlar, gelecek sezon beş yıldızı bir arada görebilirler. Bu takımın her şampiyonluğunu "x, y, z" sayesinde diye tribünlerinize anlattığınız, rakibin kazandığını yok saydığınız, inkâr ettiğiniz, kaybetmesini bilmediğiniz sürece, Galatasaray'ın gerçekleri bir kâbus gibi dönecek hayatınıza...

Derbiden sonra Galatasaray'ı kendi içinde hesaplaşmak varken bir arada tutan "Kurtlar Vadisi" havası vardı. Dün Galatasaray "Ezel" ile cevap verdi: "Ben yemeğimi yedim doydum Ama hesabı sen ödeyeceksin kardeş…"

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Galatasaray için flaş sözler: Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen...

LEVENT TÜZEMEN: YİNE TARİH YAZDI

G.Saraylı oyuncular, "Gerçekleri tarih yazar, tarihi de G.Saray" söylemini Konya'da oynadıkları futbolla kanıtlayıp, bileklerinin hakkı ile şampiyon oldu. 24. şampiyonluk başkan Dursun Özbek ve yönetimi için ne kadar önemli ise G.Saray'ın geleceği açısından da çok büyük değer taşıyor.

Çünkü; Özbek'in iki yıllık döneminde G.Saray planladığı tesisleşme hamlelerini bitirecek, Bankalar Birliği'nden çıkacak, ekonomik açıdan çok rahatlayacak. Ayrıca elde edilen gelirler, tamamen kulüp yönetimi tarafından kullanılabilecek.

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