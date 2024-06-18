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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler EURO 2024'te tarihe geçti! Gürcistan maçında Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı
Giriş Tarihi: 18.06.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 21:00

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler EURO 2024'te tarihe geçti! Gürcistan maçında Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın ilk maçına grubun en zayıf halkası Gürcistan karşısında çıktı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan milliler, iyi bir başlangıçla 3 puanı cebine koydu. Grubun bir diğer maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızda Gürcistan maçına damga vuran isim Arda Güler oldu. Milli yıldız, attığı golle ağızları açık bırakırken milli takım tarihine de geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler EURO 2024’te tarihe geçti! Gürcistan maçında Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na nefes kesen bir maçla başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler EURO 2024’te tarihe geçti! Gürcistan maçında Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı

F Grubu'nda mücadele eden milliler, Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler EURO 2024’te tarihe geçti! Gürcistan maçında Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı

Turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile Borussia Dortmund'un stadında karşılaşan milliler, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler EURO 2024’te tarihe geçti! Gürcistan maçında Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı

Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri Mert Müldür ve Arda Güler kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise Mikautadze'den geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler EURO 2024’te tarihe geçti! Gürcistan maçında Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı

1 GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 27. dakikasında hızlı gelişen Türkiye atağında Barış Alper'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Arda Güler, yerden ceza sahasına ortaladı.

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