Giriş Tarihi: 18.06.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
21:00
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler EURO 2024'te tarihe geçti! Gürcistan maçında Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı
Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın ilk maçına grubun en zayıf halkası Gürcistan karşısında çıktı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan milliler, iyi bir başlangıçla 3 puanı cebine koydu. Grubun bir diğer maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızda Gürcistan maçına damga vuran isim Arda Güler oldu. Milli yıldız, attığı golle ağızları açık bırakırken milli takım tarihine de geçti. İşte son dakika haberinin detayları…