Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
13:47
Son dakika haberleri: Ancelotti'nin oğlundan Arda Güler isyanı! Mallorca-Real Madrid maçı öncesi açıkladı...
Son dakika haberleri: Real Madrid'e geldiği günden beri gündemden düşmeyen milli yıldızımız Arda Güler'in bugün oynanacak olan Mallorca-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Arda Güler konusunda babasına isyan etti. İşte Davide'nin Arda Güler için söylediği ve gündem olan o sözleri...