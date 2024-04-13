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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ancelotti'nin oğlundan Arda Güler isyanı! Mallorca-Real Madrid maçı öncesi açıkladı...
Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 13:47

Son dakika haberleri: Ancelotti'nin oğlundan Arda Güler isyanı! Mallorca-Real Madrid maçı öncesi açıkladı...

Son dakika haberleri: Real Madrid'e geldiği günden beri gündemden düşmeyen milli yıldızımız Arda Güler'in bugün oynanacak olan Mallorca-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Arda Güler konusunda babasına isyan etti. İşte Davide'nin Arda Güler için söylediği ve gündem olan o sözleri...

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Son dakika haberleri: Ancelotti’nin oğlundan Arda Güler isyanı! Mallorca-Real Madrid maçı öncesi açıkladı...

La Liga'da adım adım şampiyonluğa doğru yürüyen Real Madrid, bugün deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: Ancelotti’nin oğlundan Arda Güler isyanı! Mallorca-Real Madrid maçı öncesi açıkladı...

ANCELOTTİ ROTASYON YAPACAK

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, bu akşam oynanacak Mallorca maçının kadrosunda değişikliklere gitmesi bekleniyor.

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Son dakika haberleri: Ancelotti’nin oğlundan Arda Güler isyanı! Mallorca-Real Madrid maçı öncesi açıkladı...

İtalyan antrenörün, ilk 11'de fazla süre alamayan oyunculara şans tanıyacağı bildiriliyor. Real Madrid'in hafta için Manchester City ile çeyrek final rövanş maçı var.

Son dakika haberleri: Ancelotti’nin oğlundan Arda Güler isyanı! Mallorca-Real Madrid maçı öncesi açıkladı...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e geldiği günden beri gündemde olan Arda Güler, İspanya basınında konuşulmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Ancelotti’nin oğlundan Arda Güler isyanı! Mallorca-Real Madrid maçı öncesi açıkladı...

ARDA TARİHE GEÇEBİLİR

Carlo Ancelotti'nin yapacağı kadro değişikliği, Arda'nın tarihe geçmesini sağlayabilir. İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki yıldız futbolcuyu ilk 11'e aldığı takdirde Arda, La Liga'da ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak.

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