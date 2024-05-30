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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:28

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de iki sezon boyunca top koşturan ve oldukça büyük iz bırakan Anderson Talisca, kariyerine Suudi Arabistan'ın takımı Al-Nassr'da devam ediyor. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, sözleşmesinin bitimine iki yıl daha olmasına rağmen yaz transfer döneminde Arabistan'dan ayrılabilir. Süper Lig ekipleriyle adı sık sık anılan yıldız oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. Söylenenlere göre İstanbul devi, Anderson Talisca ile görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile

Son dakika haberleri… Kariyeri boyunca oynadığı her takımda iz bırakmayı başaran Anderson Talisca, bir dönem Süper Lig'e de damga vurmuştu.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile

Beşiktaş formasıyla taraftarların kalbine kazınan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı ekipte önemli başarılar da elde etti.

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Son dakika haberleri: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile

Süper Lig'de 2016/17 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Talisca, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile

Her transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Talisca'nın geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile

Cristiano Ronaldo'nun da bu yaz Al-Nassr'dan ayrılacağı söylentileri yükselmeye başlarken Talisca'nın da aynı şekilde takımdan ayrılacağı belirtildi.

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