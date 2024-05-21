Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
16:04
Son dakika haberleri: Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu bile solladı! Fiziksel gelişimi İspanya’da gündem oldu: Hayretlere düşürdü…
Son dakika haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, son haftalarda gösterdiği performansla ağızları açık bıraktı. İspanyol devine büyük şanssızlıklarla başlamasına rağmen yılmayan milli futbolcu, gelişimiyle birlikte Ancelotti'den formayı aldı ve golleri sıralamaya başladı. Yakaladığı istatistikle Real Madrid efsanelerini sollayan Arda Güler, fiziksel gelişimiyle de İspanya'da gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…