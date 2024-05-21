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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu bile solladı! Fiziksel gelişimi İspanya’da gündem oldu: Hayretlere düşürdü…
Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 16:04

Son dakika haberleri: Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu bile solladı! Fiziksel gelişimi İspanya’da gündem oldu: Hayretlere düşürdü…

Son dakika haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, son haftalarda gösterdiği performansla ağızları açık bıraktı. İspanyol devine büyük şanssızlıklarla başlamasına rağmen yılmayan milli futbolcu, gelişimiyle birlikte Ancelotti'den formayı aldı ve golleri sıralamaya başladı. Yakaladığı istatistikle Real Madrid efsanelerini sollayan Arda Güler, fiziksel gelişimiyle de İspanya'da gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu bile solladı! Fiziksel gelişimi İspanya’da gündem oldu: Hayretlere düşürdü…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer oldu ve kendini göstermeye başladı.

Son dakika haberleri: Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu bile solladı! Fiziksel gelişimi İspanya’da gündem oldu: Hayretlere düşürdü…

Olağanüstü bir yeteneğe sahip olan milli futbolcu, saha içerisinde gösterdikleriyle dünyanın en büyük takımlarından birisi olan Real Madrid'e transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu bile solladı! Fiziksel gelişimi İspanya’da gündem oldu: Hayretlere düşürdü…

İspanya'daki ilk döneminde talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler, yaklaşık 6 ay boyunca formasından uzak kaldı.

Son dakika haberleri: Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu bile solladı! Fiziksel gelişimi İspanya’da gündem oldu: Hayretlere düşürdü…

Daha sonra ise kadroya girmekte zorlanan genç oyuncu, Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından formayı kapan isimlerden oldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu bile solladı! Fiziksel gelişimi İspanya’da gündem oldu: Hayretlere düşürdü…

Bulduğu tüm şansları iyi değerlendiren milli yıldız, Real Madrid'de rekorları alt üst ederken fiziksel değişimiyle de gündeme oturdu.

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