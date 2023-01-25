Giriş Tarihi: 25.01.2023 07:43
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
07:43
Son dakika haberleri: Arda Güler için Jorge Jesus'a olay yaratan sözler! 'Eğer takımda Alex olsaydı...'
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı. Galatasaray Antalyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini devam ettirirken, Fenerbahçe Ümraniyespor deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Zirve yolundaki çekişme tüm hızıyla devam ederken, Mauro Icardi, Yusuf Yazıcı ve Arda Güler'le ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İşte tüm ayrıntılar...