Son dakika haberleri: Arda Güler için Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! ’Eğer takımda Alex olsaydı...’

İşte yazarların dikkat çeken görüşleri;

"BURAM BURAM KALİTE KOKUYOR!"

SORU: G.Saray'da en çok İcardi konuşuluyor. Golcü futbolcunun bonservisi alınmalı mı?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray Başkanı Dursun Özbek, İcardi'nin bonservisini almak için çaba sarf ediyor. Arjantinli golcünün pahalı olduğunu düşünmüyorum. Falcao ve Diagne'ye ödenen paralara bakılırsa hele hele Yusuf gibi henüz rüştünü ispat etmemiş bir oyuncuya 6 milyon Euro bonservis veriliyorsa İcardi gibi bir golcüye 10 milyon Euro'luk bonservis ödemek pahalı olmaz. İcardi sadece gol atan bir yıldız değil; oyun aklı mükemmel olan, iki ayağını da aynı güzellikte kullanan, kafa vuruşları tartışılmayan ve gerektiğinde arkadaşlarına paslarıyla asist yapabilen bir sanatçı. Yani İcardi buram buram kalite ve gol kokuyor.