Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler için Jorge Jesus'a olay yaratan sözler! 'Eğer takımda Alex olsaydı...'
Giriş Tarihi: 25.01.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 07:43

Son dakika haberleri: Arda Güler için Jorge Jesus'a olay yaratan sözler! 'Eğer takımda Alex olsaydı...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı. Galatasaray Antalyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini devam ettirirken, Fenerbahçe Ümraniyespor deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Zirve yolundaki çekişme tüm hızıyla devam ederken, Mauro Icardi, Yusuf Yazıcı ve Arda Güler'le ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İşte tüm ayrıntılar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Arda Güler için Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! ’Eğer takımda Alex olsaydı...’

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta tamamlandı. Galatasaray Antalyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini devam ettirirken, Fenerbahçe Ümraniyespor deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Zirve yolundaki çekişme tüm hızıyla devam ederken, Mauro Icardi, Yusuf Yazıcı ve Arda Güler'le ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Arda Güler için Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! ’Eğer takımda Alex olsaydı...’

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken, Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Arda Güler için Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! ’Eğer takımda Alex olsaydı...’

SABAH Spor'un usta yazarları, Galatasaray'da Icardı ve Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın performanslarını değerlendirirken, Fenerbahçe'deki Arda Güler bilmecesini de masaya yatırarak ilginç iddialar ortaya attı.

Son dakika haberleri: Arda Güler için Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! ’Eğer takımda Alex olsaydı...’

İşte yazarların dikkat çeken görüşleri;

"BURAM BURAM KALİTE KOKUYOR!"

SORU: G.Saray'da en çok İcardi konuşuluyor. Golcü futbolcunun bonservisi alınmalı mı?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray Başkanı Dursun Özbek, İcardi'nin bonservisini almak için çaba sarf ediyor. Arjantinli golcünün pahalı olduğunu düşünmüyorum. Falcao ve Diagne'ye ödenen paralara bakılırsa hele hele Yusuf gibi henüz rüştünü ispat etmemiş bir oyuncuya 6 milyon Euro bonservis veriliyorsa İcardi gibi bir golcüye 10 milyon Euro'luk bonservis ödemek pahalı olmaz. İcardi sadece gol atan bir yıldız değil; oyun aklı mükemmel olan, iki ayağını da aynı güzellikte kullanan, kafa vuruşları tartışılmayan ve gerektiğinde arkadaşlarına paslarıyla asist yapabilen bir sanatçı. Yani İcardi buram buram kalite ve gol kokuyor.

Son dakika haberleri: Arda Güler için Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! ’Eğer takımda Alex olsaydı...’

GÜRCAN BİLGİÇ: Müthiş bir gol atıp maçın kilidini açtı. Gerçekten de çok usta, farklı bir santrfor. Havasını bulduğu, maçı ciddiye aldığında neler yapacağını gösteriyor. Okan Buruk için çok önemli bir silah. Böyle bir oyuncunun bonservisini almak önemli ama maliyetler de çok yüksek. Ancak ben İcardi'den Galatasaray'da devam etmek istediğine yönelik bir açıklama görmedim. Bilemiyorum, futbolcunun kariyer planında Galatasaray bir sıçrama basamağı mı, yoksa son durak mı?

SON DAKİKA