Giriş Tarihi: 18.06.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
23:17
Son dakika haberleri: Arda Güler’i öve öve bitiremediler! Gürcistan maçında tarihe geçmişti: Tüm dünya milli yıldızı konuşuyor
Son dakika haberleri… Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçına Gürcistan karşısında çıkan A Milli Takım, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Millilere galibiyeti getiren golleri, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Attığı golle tüm dünyayı ayağa kaldıran Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu da geride bırakarak tarihe geçmişti. Real Madrid'in yıldız futbolcuları, İspanyol basını ve yabancı futbol hesapları, Arda Güler'i öve öve bitiremedi. İşte son dakika haberinin detayları…