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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler’i öve öve bitiremediler! Gürcistan maçında tarihe geçmişti: Tüm dünya milli yıldızı konuşuyor
Giriş Tarihi: 18.06.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 23:17

Son dakika haberleri: Arda Güler’i öve öve bitiremediler! Gürcistan maçında tarihe geçmişti: Tüm dünya milli yıldızı konuşuyor

Son dakika haberleri… Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçına Gürcistan karşısında çıkan A Milli Takım, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Millilere galibiyeti getiren golleri, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Attığı golle tüm dünyayı ayağa kaldıran Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu da geride bırakarak tarihe geçmişti. Real Madrid'in yıldız futbolcuları, İspanyol basını ve yabancı futbol hesapları, Arda Güler'i öve öve bitiremedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler’i öve öve bitiremediler! Gürcistan maçında tarihe geçmişti: Tüm dünya milli yıldızı konuşuyor

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, şampiyonaya galibiyetle başladı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’i öve öve bitiremediler! Gürcistan maçında tarihe geçmişti: Tüm dünya milli yıldızı konuşuyor

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ay-yıldızlı ekibin galibiyet golleri; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’i öve öve bitiremediler! Gürcistan maçında tarihe geçmişti: Tüm dünya milli yıldızı konuşuyor

Turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan'ın şampiyona tarihindeki ilk golünü ise Georges Mikautadze attı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’i öve öve bitiremediler! Gürcistan maçında tarihe geçmişti: Tüm dünya milli yıldızı konuşuyor

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak.

Son dakika haberleri: Arda Güler’i öve öve bitiremediler! Gürcistan maçında tarihe geçmişti: Tüm dünya milli yıldızı konuşuyor

TÜM DÜNYA ONU KONUŞTU

Gürcistan karşısında attığı golle turnuvanın şu ana kadar atılmış en iyi golüne imza atan Arda Güler, özellikle sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

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