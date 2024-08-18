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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'in sırası herkesi şok etti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste...
Giriş Tarihi: 18.08.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 20:10

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'in sırası herkesi şok etti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste...

Son dakika haberleri… Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, EURO 2024'te sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı. İspanyol deviyle gelecek sezonda göstereceği oyun büyük merakla beklenirken FourFourTwo dergisi dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerini açıkladı. Listede Arda Güler'in bulunduğu sıra 'yok artık' dedirtti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in sırası herkesi şok etti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste...

FourFourTwo dergisi dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerini açıkladı. Listede Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in bulunduğu sıra 'yok artık' dedirtti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in sırası herkesi şok etti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste...

İŞTE DÜNYANIN EN HEYECAN VERİCİ 50 GENÇ YETENEK

50. Jobe Bellingham

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in sırası herkesi şok etti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste...

49. Francesco Camarda

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in sırası herkesi şok etti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste...

48. El Chadaille Bitshiabu

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in sırası herkesi şok etti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste...

47. Max Dowman

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