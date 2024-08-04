Giriş Tarihi: 04.08.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
16:14
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin imdadına koşuyor! İstenmeyen iki yıldızı Eyüpspor’a alacak…
Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de olağanüstü bir performans sergileyerek Süper Lig'e yükselmeyi başaran Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde burada da kalıcı olmayı hedefliyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok önemli oyuncuyla güçlendiren İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği oyuncular için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…