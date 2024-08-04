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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin imdadına koşuyor! İstenmeyen iki yıldızı Eyüpspor’a alacak…
Giriş Tarihi: 04.08.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:14

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin imdadına koşuyor! İstenmeyen iki yıldızı Eyüpspor’a alacak…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de olağanüstü bir performans sergileyerek Süper Lig'e yükselmeyi başaran Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde burada da kalıcı olmayı hedefliyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok önemli oyuncuyla güçlendiren İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği oyuncular için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin imdadına koşuyor! İstenmeyen iki yıldızı Eyüpspor’a alacak…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin imdadına koşuyor! İstenmeyen iki yıldızı Eyüpspor’a alacak…

Arda Turan yönetiminde Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen İstanbul ekibi, yaz transfer döneminde dikkat çeken hamleler yaptı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin imdadına koşuyor! İstenmeyen iki yıldızı Eyüpspor’a alacak…

Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Umut Meraş, Mame Thiam, Fredrik Midstjö, Tayfur Bingöl ve Chatzigiovanis gibi oyuncuları transfer eden Eyüpspor, oldukça iddialı hazırlanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin imdadına koşuyor! İstenmeyen iki yıldızı Eyüpspor’a alacak…

Yapılan birçok yeni transferin yanında Arda Turan'ın iki hedefi daha var. Genç çalıştırıcı, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen iki ismi istiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin imdadına koşuyor! İstenmeyen iki yıldızı Eyüpspor’a alacak…

İşte son dakika haberinin detayları..

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