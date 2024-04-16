Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
14:28
Arda Turan, Süper Lig’in yıldızını alıyor! Şampiyon olur olmaz ilk transferi belli oldu: Golleriyle damga vurmuştu…
Son dakika haberleri… Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile adım atan Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti. Rakiplerine büyük bir fark atarak Süper Lig'e yükselen efsane isim, Süper Lig'de mücadeleye başlayacağı sezona da yıldız bir transferle girmek istiyor. Bu sezon ligin en dikkat çeken isimlerinden birisine kancayı takan genç çalıştırıcı, zor transferde kendi bağlantılarını da kullanacak. Eyüpspor ise şimdiden transferi bitirmek için çalışmalara başladı. İşte son dakika haberinin detayları…