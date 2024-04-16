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Haberler Galeri Arda Turan, Süper Lig’in yıldızını alıyor! Şampiyon olur olmaz ilk transferi belli oldu: Golleriyle damga vurmuştu…
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:28

Arda Turan, Süper Lig’in yıldızını alıyor! Şampiyon olur olmaz ilk transferi belli oldu: Golleriyle damga vurmuştu…

Son dakika haberleri… Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile adım atan Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti. Rakiplerine büyük bir fark atarak Süper Lig'e yükselen efsane isim, Süper Lig'de mücadeleye başlayacağı sezona da yıldız bir transferle girmek istiyor. Bu sezon ligin en dikkat çeken isimlerinden birisine kancayı takan genç çalıştırıcı, zor transferde kendi bağlantılarını da kullanacak. Eyüpspor ise şimdiden transferi bitirmek için çalışmalara başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Arda Turan, Süper Lig’in yıldızını alıyor! Şampiyon olur olmaz ilk transferi belli oldu: Golleriyle damga vurmuştu…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi üst düzey takımların formasını giyen Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı.

Arda Turan, Süper Lig’in yıldızını alıyor! Şampiyon olur olmaz ilk transferi belli oldu: Golleriyle damga vurmuştu…

İlk macerasına Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ile çıkan genç çalıştırıcı, takımının başında geçirdiği ilk tam sezonda rekorlara imza atarak Süper Lig'e yükseldi.

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Arda Turan, Süper Lig’in yıldızını alıyor! Şampiyon olur olmaz ilk transferi belli oldu: Golleriyle damga vurmuştu…

Trendyol 1. Lig'de bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde ilk Süper Lig deneyimini yaşayacak.

Arda Turan, Süper Lig’in yıldızını alıyor! Şampiyon olur olmaz ilk transferi belli oldu: Golleriyle damga vurmuştu…

Şimdiden yeni sezonda yapılacak transferler için çalışmalara başlayan İstanbul ekibi, listesine sezona damga vuran bir ismi ekledi.

Arda Turan, Süper Lig’in yıldızını alıyor! Şampiyon olur olmaz ilk transferi belli oldu: Golleriyle damga vurmuştu…

Arda Turan'ın da birebir yürüttüğü transfer operasyonlarında genç teknik direktörün yıldız oyuncuyu istediği öğrenildi.

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