Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:02
Son dakika haberleri: Arda Turan'dan Arda Güler ve Montella yorumu! "Aman bir yerine bir şey olmasın"
Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız Türkiye, çarşamba günü grubun son maçında Çekya ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde eski milli futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, tartışma konusu olan Arda Güler ve Vincenzo Montella hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Arda Turan'ın o sözler...