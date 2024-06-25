Son dakika haberleri: Arda Turan'dan Arda Güler ve Montella yorumu! "Aman bir yerine bir şey olmasın"

"Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış bir olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerine düşen görevi vicdanı da tartıp öyle davranacaktır. Çok güzel bir yolculuğun içindesiniz. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002'yi de, 2008'i de geçeriz" ifadelerini kullandı.