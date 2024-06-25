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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan'dan Arda Güler ve Montella yorumu! "Aman bir yerine bir şey olmasın"
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:02

Son dakika haberleri: Arda Turan'dan Arda Güler ve Montella yorumu! "Aman bir yerine bir şey olmasın"

Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız Türkiye, çarşamba günü grubun son maçında Çekya ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde eski milli futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, tartışma konusu olan Arda Güler ve Vincenzo Montella hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Arda Turan'ın o sözler...

Son dakika haberleri: Arda Turan’dan Arda Güler ve Montella yorumu! Aman bir yerine bir şey olmasın

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız Türkiye, F Grubu'nda Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek. Maçtan puan veya puanlar alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek olan Milli Takım'da gözler Arda Güler'in oynayıp oynamayacağında...

Son dakika haberleri: Arda Turan’dan Arda Güler ve Montella yorumu! Aman bir yerine bir şey olmasın

Eski milli takım kaptanı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın kampında olan basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Vinzcenzo Montella hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberleri: Arda Turan’dan Arda Güler ve Montella yorumu! Aman bir yerine bir şey olmasın

"Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış bir olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerine düşen görevi vicdanı da tartıp öyle davranacaktır. Çok güzel bir yolculuğun içindesiniz. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002'yi de, 2008'i de geçeriz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Arda Turan’dan Arda Güler ve Montella yorumu! Aman bir yerine bir şey olmasın

"İNŞA EDEREK GİTMELİYİZ"

Milli takımın güncel kadrosunda çok yetenekli oyuncular olduğunu aktaran Arda Turan, "Montella'nın takım savunmasına, taktik bilgisine güvendiğim için kura yoluyla çok enteresan yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok inanıyorum. Çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Çok yetenekli oyuncular var. İnşa ederek gitmeliyiz. Bu turnuvada ne olursa olsun bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz.

Son dakika haberleri: Arda Turan’dan Arda Güler ve Montella yorumu! Aman bir yerine bir şey olmasın

"SEMİH DE ARDA DA BU TAKIMIN ÖNEMLİ OYUNCULARI OLACAKTIR"

Semih de Arda bu takımın çok önemli oyuncuları olacaktır. Bu çocuklar hepsi yetenekli oyuncular. Artık oyuncular arasında çok fark yok. Ben gönülden inanıyorum. Portekiz maçına hepimiz üzülüyoruz. Birlik ve beraberlik haline tekrar döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

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