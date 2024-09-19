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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Türkleri konuşuyor! Benfica'yı milliler sırtladı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü bir ilki yaşattı...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:43

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Türkleri konuşuyor! Benfica'yı milliler sırtladı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü bir ilki yaşattı...

Son dakika haberleri… Benfica'da forma giyen iki milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başladı. Galatasaray'dan transferin son günlerinde Portekiz ekibine katılan Kerem Aktürkoğlu, henüz ikinci maçında taraftarları kendisine hayran bıraktı. Benfica'nın değişmezlerinden olan Orkun Kökçü ise Sırbistan maçına damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Türkleri konuşuyor! Benfica’yı milliler sırtladı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü bir ilki yaşattı...

Son dakika haberleri… Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2020'den bu yana formasını giydiği Galatasaray'daki en iyi sezonunun ardından Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Türkleri konuşuyor! Benfica’yı milliler sırtladı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü bir ilki yaşattı...

Galatasaray'a Anagold 24Erzincanspor'un TFF 3. Lig'de mücadele ettiği 2019-20 sezonunun ardından Kerem, sarı-kırmızılı formayla 179 resmi maça çıktı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Türkleri konuşuyor! Benfica’yı milliler sırtladı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü bir ilki yaşattı...

25 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 46 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli hücum ayaklarından oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Türkleri konuşuyor! Benfica’yı milliler sırtladı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü bir ilki yaşattı...

12 MİLYON AVRO KAZANDIRDI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle önemli gelir elde edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Türkleri konuşuyor! Benfica’yı milliler sırtladı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü bir ilki yaşattı...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Benfica, milli futbolcunun transferi için 12 milyon avro transfer bedeli ödeyecek.

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