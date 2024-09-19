Giriş Tarihi: 19.09.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
20:43
SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Türkleri konuşuyor! Benfica'yı milliler sırtladı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü bir ilki yaşattı...
Son dakika haberleri… Benfica'da forma giyen iki milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başladı. Galatasaray'dan transferin son günlerinde Portekiz ekibine katılan Kerem Aktürkoğlu, henüz ikinci maçında taraftarları kendisine hayran bıraktı. Benfica'nın değişmezlerinden olan Orkun Kökçü ise Sırbistan maçına damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…