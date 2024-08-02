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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa’da yine 3’te 3 yaptık! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu: İşte Türkiye’nin güncel puanı
Giriş Tarihi: 02.08.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:39

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa’da yine 3’te 3 yaptık! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu: İşte Türkiye’nin güncel puanı

Son dakika haberleri… Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz haftayı 3 galibiyetle kapattı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımlar, oynadıkları maçlardan galibiyetlerle ayrılarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in bu başarısı sonrasında ülke puanında da değişiklik yaşandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanında güncel sıralaması…

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa’da yine 3’te 3 yaptık! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu: İşte Türkiye’nin güncel puanı

İŞTE GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa’da yine 3’te 3 yaptık! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu: İşte Türkiye’nin güncel puanı

(20. SIRA) HIRVATİSTAN: 22,400

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SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa’da yine 3’te 3 yaptık! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu: İşte Türkiye’nin güncel puanı

(19. SIRA) UKRAYNA: 22,400

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa’da yine 3’te 3 yaptık! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu: İşte Türkiye’nin güncel puanı

(18. SIRA) POLONYA: 25,000

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa’da yine 3’te 3 yaptık! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu: İşte Türkiye’nin güncel puanı

(17. SIRA) İSVİÇRE: 27,275

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