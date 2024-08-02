Giriş Tarihi: 02.08.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
10:39
SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa’da yine 3’te 3 yaptık! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu: İşte Türkiye’nin güncel puanı
Son dakika haberleri… Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz haftayı 3 galibiyetle kapattı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımlar, oynadıkları maçlardan galibiyetlerle ayrılarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in bu başarısı sonrasında ülke puanında da değişiklik yaşandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanında güncel sıralaması…