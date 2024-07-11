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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Barış Alper Yılmaz için çılgına döndüler! Yılın transferi gerçekleşmek üzere: Galatasaray’ın kasası dolacak
Giriş Tarihi: 11.07.2024 00:01 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 00:02

Son dakika haberleri: Barış Alper Yılmaz için çılgına döndüler! Yılın transferi gerçekleşmek üzere: Galatasaray’ın kasası dolacak

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın gözbebeği Barış Alper Yılmaz, dünyanın en önemli takımlarını peşinden koşturmaya devam ediyor. Kariyerinde olağanüstü bir sıçrama gerçekleştiren milli futbolcu, EURO 2024'te gösterdiği performansla bütün gözleri üstüne çekti. Önemli takımların gözdesi haline gelen Barış Alper için İngiltere'den tam 3 kulüp devreye girdi. Galatasaray ise oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Barış Alper Yılmaz için çılgına döndüler! Yılın transferi gerçekleşmek üzere: Galatasaray’ın kasası dolacak

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluk için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Barış Alper Yılmaz için çılgına döndüler! Yılın transferi gerçekleşmek üzere: Galatasaray’ın kasası dolacak

Yaz transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı ekip, Michy Batshuayi'yi transfer etmişti.

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Son dakika haberleri: Barış Alper Yılmaz için çılgına döndüler! Yılın transferi gerçekleşmek üzere: Galatasaray’ın kasası dolacak

Galatasaray'da bundan sonra yapılacak ilk transfer ise sağ bek olacak. Sarı-kırmızılılar, bu bölge için Doue transferini noktalamaya oldukça yakın.

Son dakika haberleri: Barış Alper Yılmaz için çılgına döndüler! Yılın transferi gerçekleşmek üzere: Galatasaray’ın kasası dolacak

Öte yandan EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performans sayesinde dünyanın önemli takımlarını peşine takan Barış Alper Yılmaz için de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Barış Alper Yılmaz için çılgına döndüler! Yılın transferi gerçekleşmek üzere: Galatasaray’ın kasası dolacak

Ankara Keçiörengücü'nden gelerek sarı-kırmızılı formayı ilk giydiği günden bu yana gelişimini sürdüren Barış Alper, Çekya, Avusturya ve Hollanda maçlarında dikkatleri üzerine çekti.

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