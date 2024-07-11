Giriş Tarihi: 11.07.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
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Son dakika haberleri: Barış Alper Yılmaz için çılgına döndüler! Yılın transferi gerçekleşmek üzere: Galatasaray’ın kasası dolacak
Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın gözbebeği Barış Alper Yılmaz, dünyanın en önemli takımlarını peşinden koşturmaya devam ediyor. Kariyerinde olağanüstü bir sıçrama gerçekleştiren milli futbolcu, EURO 2024'te gösterdiği performansla bütün gözleri üstüne çekti. Önemli takımların gözdesi haline gelen Barış Alper için İngiltere'den tam 3 kulüp devreye girdi. Galatasaray ise oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…