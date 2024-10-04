Son dakika haberleri: Beşiktaş-Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken sözler! Usta yazar o maçı örnek verdi: 19 Mayıs 2022’de...

ALİ GÜLTİKEN: "BU SEVİYEDE KALİTEYE İHTİYAÇ VAR"

Avrupa seviyesi farklı disiplinler istiyor. Yıllardır bu tür maçlar oynanırken aynı durumlarla birçok defa karşılaştık. Beşiktaş adına dün akşam bunun bir tekrarı yaşandı. Avrupa sahnesine çıktığınızda takım savunmasında daha üst seviye kalitelere ihtiyaç duyuluyor. Bu maçlarda savunmayı yalnızca top rakipte değil, top sizdeyken de doğru mantıkla yapmak gerekiyor.