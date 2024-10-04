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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş-Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken sözler! Usta yazar o maçı örnek verdi: 19 Mayıs 2022'de...
Giriş Tarihi: 04.10.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 07:48

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken sözler! Usta yazar o maçı örnek verdi: 19 Mayıs 2022'de...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftayı geride bıraktık. Temsilcilerimizden Beşiktaş, evinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu ve 2. haftayı da puansız kapattı. Immobile penaltı kaçırdığı maçtan sonra SABAH Spor yazarları Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşma hakkında dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Doğan, 19 Mayıs 2022'de oynanan o karşılaşmayı örnek vererek Van Bronckhorst'u eleştirdi...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş-Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken sözler! Usta yazar o maçı örnek verdi: 19 Mayıs 2022’de...

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftayı geride bıraktık. Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetsiz kapattı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken sözler! Usta yazar o maçı örnek verdi: 19 Mayıs 2022’de...

Geçtiğimiz hafta Ajax'a 4-0 mağlup olan temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına da 3-1 mağlup oldu.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş-Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken sözler! Usta yazar o maçı örnek verdi: 19 Mayıs 2022’de...

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken sözler! Usta yazar o maçı örnek verdi: 19 Mayıs 2022’de...

MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR!

SABAH Spor yazarları Fatih Doğan ve Ali Gültiken, taraftarın da bazı oyuncuları ıslıkladığı maçın ardından çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o yorumlar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken sözler! Usta yazar o maçı örnek verdi: 19 Mayıs 2022’de...

ALİ GÜLTİKEN: "BU SEVİYEDE KALİTEYE İHTİYAÇ VAR"

Avrupa seviyesi farklı disiplinler istiyor. Yıllardır bu tür maçlar oynanırken aynı durumlarla birçok defa karşılaştık. Beşiktaş adına dün akşam bunun bir tekrarı yaşandı. Avrupa sahnesine çıktığınızda takım savunmasında daha üst seviye kalitelere ihtiyaç duyuluyor. Bu maçlarda savunmayı yalnızca top rakipte değil, top sizdeyken de doğru mantıkla yapmak gerekiyor.

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