Giriş Tarihi: 04.10.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
07:48
Son dakika haberleri: Beşiktaş-Frankfurt maçı sonrası dikkat çeken sözler! Usta yazar o maçı örnek verdi: 19 Mayıs 2022'de...
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftayı geride bıraktık. Temsilcilerimizden Beşiktaş, evinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu ve 2. haftayı da puansız kapattı. Immobile penaltı kaçırdığı maçtan sonra SABAH Spor yazarları Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşma hakkında dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Doğan, 19 Mayıs 2022'de oynanan o karşılaşmayı örnek vererek Van Bronckhorst'u eleştirdi...