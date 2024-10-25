Giriş Tarihi: 25.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024
13:58
Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal'ın galibiyeti Fransa'yı karıştırdı...
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, zorlu Lyon deplasmanından Gedson'un golüyle 1-0 galip ayrıldı. Net pozisyonların olduğu karşılaşmada kalesini gole kapatan siyah-beyazlı takım yaptığı savunmayla da alkış aldı. Maçın ardından Fransa basını, Beşiktaş için çok çarpıcı manşetler attı. İşte dikkat çeken o sözler...