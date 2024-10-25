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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal'ın galibiyeti Fransa'yı karıştırdı...
Giriş Tarihi: 25.10.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:58

Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal'ın galibiyeti Fransa'yı karıştırdı...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, zorlu Lyon deplasmanından Gedson'un golüyle 1-0 galip ayrıldı. Net pozisyonların olduğu karşılaşmada kalesini gole kapatan siyah-beyazlı takım yaptığı savunmayla da alkış aldı. Maçın ardından Fransa basını, Beşiktaş için çok çarpıcı manşetler attı. İşte dikkat çeken o sözler...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal’ın galibiyeti Fransa’yı karıştırdı...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal’ın galibiyeti Fransa’yı karıştırdı...

Ol Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alman hakem Harm Osmers yönetti. Osmers'in yardımcılıklarını ise Dominik Schaal ile Stefan Lupp üstlendi.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal’ın galibiyeti Fransa’yı karıştırdı...

Temsilcimiz Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ikinci yarıda kaydettiği golle zorlu maçtan 1-0 galip ayrıldı. Fransa basını maçın ardından dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte Fransa gazetelerinden öne çıkan manşetler...

Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal’ın galibiyeti Fransa’yı karıştırdı...

L'EQUIPE: ERSİN DESTANOĞLU BEZDİRDİ

"Benrahma çok şey kaçırdı, Destanoğlu Les Gones'i bezdirdi. Lyon'un kanat oyuncusu Said Benrahma, Perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Les Gones'un etkisizliğini özetledi. Türk kulübünün yedek kalecisi Ersin Destanoğlu gecede özellikle dikkat çekiciydi."

Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal’ın galibiyeti Fransa’yı karıştırdı...

RMC SPORT: LYON KENDİNE KIZACAK

"Lyon kendine kızacak. Bu maçı kazanmak için her türlü fırsatı yakaladılar, direğe vurdular, bir golleri iptal edildi ve bir penaltıları VAR tarafından iptal edildi. Pierre Sage'in öğrencileri toplamda 30 kez kaleyi yokladı. Ancak Beşiktaş'ın Gedson Fernandes tarafından atılan nadir şanslarından birine yakalandılar. Böylece Türkler 1-0 kazandı ve OL Avrupa Ligi'nde üst üste üç maç kazanamadı."

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