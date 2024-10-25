Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal’ın galibiyeti Fransa’yı karıştırdı...

RMC SPORT: LYON KENDİNE KIZACAK

"Lyon kendine kızacak. Bu maçı kazanmak için her türlü fırsatı yakaladılar, direğe vurdular, bir golleri iptal edildi ve bir penaltıları VAR tarafından iptal edildi. Pierre Sage'in öğrencileri toplamda 30 kez kaleyi yokladı. Ancak Beşiktaş'ın Gedson Fernandes tarafından atılan nadir şanslarından birine yakalandılar. Böylece Türkler 1-0 kazandı ve OL Avrupa Ligi'nde üst üste üç maç kazanamadı."