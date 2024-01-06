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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler! "Beşiktaş o kadar güçsüz ki..."
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 09:52

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler! "Beşiktaş o kadar güçsüz ki..."

SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın oyuncusu Da Costa'nın hat-trick ile gecenin yıldızı oldu. Siyah-beyazlı takımın tek golü genç yıldızı Semih Kılıçsoy'dan geldi. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu ve Fatih Doğan, maç sonrası şok sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan şok sözler! Beşiktaş o kadar güçsüz ki...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Beşiktaş, iç sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan şok sözler! Beşiktaş o kadar güçsüz ki...

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren mücadelede 3 puana Da Costa'nın attığı gollerle ulaşan Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, siyah-beyazlılar 29 puanda kaldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan şok sözler! Beşiktaş o kadar güçsüz ki...

TARAFTAR PROTESTOSU DEVAM ETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Da Costa'nın üçüncü golünün ardından futbolculara tepki gösterdi. Futbolcuların aleyhine tezahürat yapan siyah-beyazlı futbolseverler, bekleneni veremeyen Onur Bulut'u da zaman zaman ıslıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan şok sözler! Beşiktaş o kadar güçsüz ki...

MAÇ SONRASI FLAŞ SÖZLER

SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Murat Özbostan, Fatih Doğan ve Ali Gültiken maç sonrası şok sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan şok sözler! Beşiktaş o kadar güçsüz ki...

FATİH DOĞAN: LUCESCU KAOSU DAHA İYİ YÖNETİR

Beşiktaş'ta uzun süredir tekrarladığım gerçeği, Kasımpaşa maçından sonra yeniden tekrarlayayım. "Şenol Güneş'i tüketen takım, Rıza Çalımbay'ı da tüketti, yeni gelecek hocayı da tüketir. Sorunun çözümünü hocalarda aramak ve öncelemek yerine vasatlaşan takımda aramak, mental çöküntü içindeki futbolculara yoğunlaşmak şart."

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