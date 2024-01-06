Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
09:52
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler! "Beşiktaş o kadar güçsüz ki..."
SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın oyuncusu Da Costa'nın hat-trick ile gecenin yıldızı oldu. Siyah-beyazlı takımın tek golü genç yıldızı Semih Kılıçsoy'dan geldi. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu ve Fatih Doğan, maç sonrası şok sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...