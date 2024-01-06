SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan şok sözler! "Beşiktaş o kadar güçsüz ki..."

FATİH DOĞAN: LUCESCU KAOSU DAHA İYİ YÖNETİR

Beşiktaş'ta uzun süredir tekrarladığım gerçeği, Kasımpaşa maçından sonra yeniden tekrarlayayım. "Şenol Güneş'i tüketen takım, Rıza Çalımbay'ı da tüketti, yeni gelecek hocayı da tüketir. Sorunun çözümünü hocalarda aramak ve öncelemek yerine vasatlaşan takımda aramak, mental çöküntü içindeki futbolculara yoğunlaşmak şart."