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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! James Rodriguez’in geliş tarihi belli oldu: Tüm dünya bu transferi konuşacak…
Giriş Tarihi: 07.02.2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 22:31

Son dakika haberleri: Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! James Rodriguez’in geliş tarihi belli oldu: Tüm dünya bu transferi konuşacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile yoluna devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, transferde de henüz beklenen hareketliliği gerçekleştiremedi. Son olarak Joe Worrall'ı transfer eden Kara Kartal, bir dünya yıldızı peşindeydi. James Rodriguez ile uzun süredir görüşmelerde bulunan Beşiktaş'a müjdeli haber de geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! James Rodriguez’in geliş tarihi belli oldu: Tüm dünya bu transferi konuşacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! James Rodriguez’in geliş tarihi belli oldu: Tüm dünya bu transferi konuşacak…

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası göreve gelen Burak Yılmaz ve ardından Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta işleri yoluna koymayı başaramadı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! James Rodriguez’in geliş tarihi belli oldu: Tüm dünya bu transferi konuşacak…

Hasan Arat yönetimi son çareyi Fernando Santos'da bulurken tecrübeli teknik direktör şu ana kadar istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! James Rodriguez’in geliş tarihi belli oldu: Tüm dünya bu transferi konuşacak…

Ligde son olarak Trabzonspor'u genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un etkili oyunuyla mağlup eden Beşiktaş, Avrupa kupaları için mücadele veriyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! James Rodriguez’in geliş tarihi belli oldu: Tüm dünya bu transferi konuşacak…

Devre arası transfer dönemini de henüz etkili bir şekilde yürütemeyen Kara Kartal, Jonas Svensson ve Joe Worrall'ı transfer etti.

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