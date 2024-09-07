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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş'ın son bombası: Yer yerinden oynayacak | Tam 7 takımı reddetti
Giriş Tarihi: 07.09.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 15:23

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş'ın son bombası: Yer yerinden oynayacak | Tam 7 takımı reddetti

Son dakika Beşiktaş haberleri: Rafa Silva, Immobile ve Joao Mario transferiyle ses getiren Beşiktaş'ın eli kolu bağlanmış durumda... Siyah-Beyazlılar takımdan göndermek istediği 3 futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken, herhangi ayrılık durumunda dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor. Bileti kesilen isimlerden biri tam 7 takımı reddederek Beşiktaş yönetimini ve taraftarını çileden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın son bombası: Yer yerinden oynayacak | Tam 7 takımı reddetti

Son dakika haberleri: Beşiktaş taraftarları, Rafa Silva, Immobile ve Joao Mario sonrası yeni bir yıldız transferi bekliyor. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın takımdan göndermek istediği 3 oyuncuyla başı dertte. Yönetim olası bir ayrılık sonrası dünyaca ünlü ismi kadrosuna katmanın planını yaptı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın son bombası: Yer yerinden oynayacak | Tam 7 takımı reddetti

Sezona Süper Kupa ve Süper Lig'de 3'te 3 ile başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın son bombası: Yer yerinden oynayacak | Tam 7 takımı reddetti

Kartal'da takımdan gitmesi istenen 3 isim kaldı; Daniel Amartey, Alexander-Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar...

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın son bombası: Yer yerinden oynayacak | Tam 7 takımı reddetti

AMARTEY 7 TAKIMI REDDETTİ

Diğer tüm yüklerinden kurtulan Siyah-Beyazlılar'da bu üç oyuncuyla ilgili bekleyiş sürerken taraftarlar özellikle Amartey'e tepkili.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın son bombası: Yer yerinden oynayacak | Tam 7 takımı reddetti

Geçtiğimiz yaz bonservisi elindeyken, 3 yıllık kontrat imzalanan Ganalı futbolcudan kendisine kulüp bulması istendi.

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