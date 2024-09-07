Giriş Tarihi: 07.09.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
15:23
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş'ın son bombası: Yer yerinden oynayacak | Tam 7 takımı reddetti
Son dakika Beşiktaş haberleri: Rafa Silva, Immobile ve Joao Mario transferiyle ses getiren Beşiktaş'ın eli kolu bağlanmış durumda... Siyah-Beyazlılar takımdan göndermek istediği 3 futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken, herhangi ayrılık durumunda dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor. Bileti kesilen isimlerden biri tam 7 takımı reddederek Beşiktaş yönetimini ve taraftarını çileden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları...