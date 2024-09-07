SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın son bombası: Yer yerinden oynayacak | Tam 7 takımı reddetti

Son dakika haberleri: Beşiktaş taraftarları, Rafa Silva, Immobile ve Joao Mario sonrası yeni bir yıldız transferi bekliyor. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın takımdan göndermek istediği 3 oyuncuyla başı dertte. Yönetim olası bir ayrılık sonrası dünyaca ünlü ismi kadrosuna katmanın planını yaptı. İşte tüm detaylar...