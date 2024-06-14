SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor! Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu: Dev bonservis derken gerçek ortaya çıktı

Van Bronckhorst, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta görev yapacağı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. Bu güzel kulübe taraftarla birlikte kupalar kazandırmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'a pozitif katkılar verme konusunda heyecan duyuyorum. Bu kulübe hak ettiği başarıları getireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.