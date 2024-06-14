Giriş Tarihi: 14.06.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
07:02
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor! Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu: Dev bonservis derken gerçek ortaya çıktı
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına bir teselli vermişti. Siyah-beyazlı ekip yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmenin peşinde. Yeni teknik direktörünü ve ilk transferini yapan Kara Kartal'da ilk ayrılık da gerçekleşiyor. Takımın yıldızlarından birisi olan Gedson Fernandes, yeni takımına imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…