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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor! Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu: Dev bonservis derken gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.06.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 07:02

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor! Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu: Dev bonservis derken gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına bir teselli vermişti. Siyah-beyazlı ekip yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmenin peşinde. Yeni teknik direktörünü ve ilk transferini yapan Kara Kartal'da ilk ayrılık da gerçekleşiyor. Takımın yıldızlarından birisi olan Gedson Fernandes, yeni takımına imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor! Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu: Dev bonservis derken gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu beklentilerin altında kapatan Beşiktaş, yeni sezon ilk hamlelerini yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar, yeni hocası ve ilk transferini İstanbul'a getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor! Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu: Dev bonservis derken gerçek ortaya çıktı

YENİ HOCA VE İLK TRANSFER GELDİ

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor! Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu: Dev bonservis derken gerçek ortaya çıktı

Van Bronckhorst, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta görev yapacağı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. Bu güzel kulübe taraftarla birlikte kupalar kazandırmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'a pozitif katkılar verme konusunda heyecan duyuyorum. Bu kulübe hak ettiği başarıları getireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor! Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu: Dev bonservis derken gerçek ortaya çıktı

Beşiktaş'ın transfer görüşmesi için davet ettiği Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, İstanbul'a geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor! Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu: Dev bonservis derken gerçek ortaya çıktı

'Kartal' pozu verdikten sonra alandan ayrılan Gabriel Paulista, konaklayacağı otele doğru hareket etti. 33 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

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