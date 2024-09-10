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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan Mane bombası! Oyuncu yeşil ışık yaktı, her an imzalar atılabilir...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 22:59 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 22:59

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan Mane bombası! Oyuncu yeşil ışık yaktı, her an imzalar atılabilir...

Son dakika haberleri: Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer sezonunun son günlerinde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı yönetim, dünya yıldızı Sadio Mane için görüşmeleri hızlandırdı. Giovanni Van Bronckhorst'un da onayını alan yönetim, transferi bitirmek için kesenin ağzını açtı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Mane bombası! Oyuncu yeşil ışık yaktı, her an imzalar atılabilir...

Bu sezon Immobile, Paulista, Rafa Silva ve Joao Mario gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Mane bombası! Oyuncu yeşil ışık yaktı, her an imzalar atılabilir...

Ligde galibiyet serisine devam etmek isteyen Beşiktaş, bu hafta sonu deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Mane bombası! Oyuncu yeşil ışık yaktı, her an imzalar atılabilir...

Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst ile dikkat çeken bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, gol yollarında daha etkili olmak adına hücum bölgesine son bir transfer daha yapmak istiyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Mane bombası! Oyuncu yeşil ışık yaktı, her an imzalar atılabilir...

BEŞİKTAŞ MANE İÇİN ŞARTLARI ZORLUYOR

Transfer sezonunun son günlerinde bir hamle daha yapmak isteyen Siyah-beyazlı yönetim dünyaca yıldız oyuncu Mane'yi kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan Mane bombası! Oyuncu yeşil ışık yaktı, her an imzalar atılabilir...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Al Nassr'da forma giyen dünya yıldızı Sadio Mane transferi için kesenin ağzını açtı.

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