Giriş Tarihi: 10.09.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
22:59
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan Mane bombası! Oyuncu yeşil ışık yaktı, her an imzalar atılabilir...
Son dakika haberleri: Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer sezonunun son günlerinde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı yönetim, dünya yıldızı Sadio Mane için görüşmeleri hızlandırdı. Giovanni Van Bronckhorst'un da onayını alan yönetim, transferi bitirmek için kesenin ağzını açtı.