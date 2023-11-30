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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Club Brugge maçında taraftarlardan olay tepki! Yıldız oyuncu için çılgına döndüler: Akıllara Sergen Yalçın geldi...
Giriş Tarihi: 30.11.2023 22:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 22:42

Son dakika haberleri: Club Brugge maçında taraftarlardan olay tepki! Yıldız oyuncu için çılgına döndüler: Akıllara Sergen Yalçın geldi...

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etmesi kesinleşen Beşiktaş, Club Brugge'ye farklı mağlup oldu. Karşılaşmadan 5-0'lık sonuçla ayrılan siyah-beyazlılarda tribünlerin ve sosyal medyadaki taraftarların tepkisi yoğun oldu. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren siyah-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk Avrupa maçına da kötü bir başlangıç yaptı. İstanbul'da oynanan karşılaşmada art arda yenilen gollerden sonra Beşiktaşlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın'ı hatırladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Club Brugge maçında taraftarlardan olay tepki! Yıldız oyuncu için çılgına döndüler: Akıllara Sergen Yalçın geldi...

Son dakika haberleri… Bu sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, kötü sonuçların ardından Burak Yılmaz ile yoluna devam etmişti.

Son dakika haberleri: Club Brugge maçında taraftarlardan olay tepki! Yıldız oyuncu için çılgına döndüler: Akıllara Sergen Yalçın geldi...

Genç çalıştırıcıyla birlikte de yükselişe geçemeyen Kara Kartal, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından bir teknik direktör ayrılığı daha yaşadı.

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Son dakika haberleri: Club Brugge maçında taraftarlardan olay tepki! Yıldız oyuncu için çılgına döndüler: Akıllara Sergen Yalçın geldi...

Burak Yılmaz'ın da istifasının ardından göreve gelen Rıza Çalımbay, Beşiktaş'la ligde 2'de 2 yaparak güven tazelemişti.

Son dakika haberleri: Club Brugge maçında taraftarlardan olay tepki! Yıldız oyuncu için çılgına döndüler: Akıllara Sergen Yalçın geldi...

Rıza Çalımbay önderliğinde ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maça çıkan Beşiktaş, 5-0 gibi farklı bir mağlubiyet aldı.

Son dakika haberleri: Club Brugge maçında taraftarlardan olay tepki! Yıldız oyuncu için çılgına döndüler: Akıllara Sergen Yalçın geldi...

ABOUBAKAR 11'E DÖNDÜ, ONUR BULUT STOPER OLDU

Club Brugge karşısında birçok eksikle sahada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk 11'de değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

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