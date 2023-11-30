Giriş Tarihi: 30.11.2023 22:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 22:42

Son dakika haberleri: Club Brugge maçında taraftarlardan olay tepki! Yıldız oyuncu için çılgına döndüler: Akıllara Sergen Yalçın geldi...

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etmesi kesinleşen Beşiktaş, Club Brugge'ye farklı mağlup oldu. Karşılaşmadan 5-0'lık sonuçla ayrılan siyah-beyazlılarda tribünlerin ve sosyal medyadaki taraftarların tepkisi yoğun oldu. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren siyah-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk Avrupa maçına da kötü bir başlangıç yaptı. İstanbul'da oynanan karşılaşmada art arda yenilen gollerden sonra Beşiktaşlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın'ı hatırladı. İşte son dakika haberinin detayları…