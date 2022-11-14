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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu! Dünya futboluna damga vuracak açıklamalar ve tarihi itiraf: "Ona saygı duymuyorum, bana ihanet eti..."
Giriş Tarihi: 14.11.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 08:03

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu! Dünya futboluna damga vuracak açıklamalar ve tarihi itiraf: "Ona saygı duymuyorum, bana ihanet eti..."

Son dakika haberleri: Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Haag'ın gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Portekizli süper yıldız; hocası Erik ten Hag'tan Ralf Rangnick'e, Sir Alex Ferguson'dan Wayne Rooney'e kadar birçok isim için çok sert ifadeler kullandı ve aldığı tarihi teklifi açıkladı. İşte röportajın tüm ayrıntıları...

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu! Dünya futboluna damga vuracak açıklamalar ve tarihi itiraf: Ona saygı duymuyorum, bana ihanet eti...

Son dakika haberleri: Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Haag'ın gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Portekizli süper yıldız; hocası Erik ten Hag'tan Ralf Rangnick'e, Sir Alex Ferguson'dan Wayne Rooney'e kadar birçok isim için çok sert ifadeler kullandı ve aldığı tarihi teklifi açıkladı. İşte röportajın tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu! Dünya futboluna damga vuracak açıklamalar ve tarihi itiraf: Ona saygı duymuyorum, bana ihanet eti...

Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu. The Sun'a kapsamlı bir röportaj veren Ronaldo, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu! Dünya futboluna damga vuracak açıklamalar ve tarihi itiraf: Ona saygı duymuyorum, bana ihanet eti...

Sezon başından bu yana Manchester United'da büyük bir kriz yaşayan Ronaldo, Fulham'la oynanan Premier Lig maçının kadrosuna alınmamıştı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu! Dünya futboluna damga vuracak açıklamalar ve tarihi itiraf: Ona saygı duymuyorum, bana ihanet eti...

ROONEY ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde eski takım arkadaşı Wayne Rooney, 37 yaşındaki futbolcuyu eleştirmiş ve dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu! Dünya futboluna damga vuracak açıklamalar ve tarihi itiraf: Ona saygı duymuyorum, bana ihanet eti...

Rooney, "Ronaldo ve Messi, tartışmasız tüm zamanların en iyi iki oyuncusu ama sezonun başından beri yaptığı şeylerin Manchester United için kabul edilemez olduğunu düşünüyorum.

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