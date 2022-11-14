Giriş Tarihi: 14.11.2022 08:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
08:03
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu! Dünya futboluna damga vuracak açıklamalar ve tarihi itiraf: "Ona saygı duymuyorum, bana ihanet eti..."
Son dakika haberleri: Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Haag'ın gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Portekizli süper yıldız; hocası Erik ten Hag'tan Ralf Rangnick'e, Sir Alex Ferguson'dan Wayne Rooney'e kadar birçok isim için çok sert ifadeler kullandı ve aldığı tarihi teklifi açıkladı. İşte röportajın tüm ayrıntıları...