Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo yine hüsrana uğradı! Fransa maçı biter bitmez tribünlere döndü ve…
Giriş Tarihi: 06.07.2024 00:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 00:54

SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo yine hüsrana uğradı! Fransa maçı biter bitmez tribünlere döndü ve…

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan son hız devam ediyor. Çeyrek final eşleşmelerinin oynandığı turnuvada Fransa ile Portekiz karşı karşıya geldi. Rakibini penaltılarla eleyen Fransa, yarı finalde İspanyolların rakibi oldu. Portekiz'in büyük yıldızı Cristiano Ronaldo, maç içerisindeki etkisiz görüntüsü ve maç sonundaki dikkat çeken anlarıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. 39 yaşındaki efsane, birçok ilginç istatistikle turnuvaya veda etti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo yine hüsrana uğradı! Fransa maçı biter bitmez tribünlere döndü ve…

Son dakika haberleri… EURO 2024 çeyrek finalde 120 dakikası 0-0 biten maçta penaltılar sonucunda Fransa, Portekiz'i 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo yine hüsrana uğradı! Fransa maçı biter bitmez tribünlere döndü ve…

Volksparkstadion'da oynanan karşılaşmada uzun süre gol beklenirken ilk yarıda meşin yuvarlak çizgiyi geçmedi ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo yine hüsrana uğradı! Fransa maçı biter bitmez tribünlere döndü ve…

İkinci yarıda da uzun süre gol gelmezken iki takım da çok tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Portekiz'de Ronaldo ve Vitinha gole çok yaklaşırken Fransa'da da Camavinga ve Kolo Muani gole yaklaşan isimler oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo yine hüsrana uğradı! Fransa maçı biter bitmez tribünlere döndü ve…

90 dakika sonucunda gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. 30 dakika süren uzatmalar sonucunuda da gol sesi çıkmadı ve 120 dakika golsüz geçilerek maç penaltılara gitti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo yine hüsrana uğradı! Fransa maçı biter bitmez tribünlere döndü ve…

Penaltılar sonucunda da 5-3'lük skorla Fransa yarı finale yükselen takım oldu.

SON DAKİKA