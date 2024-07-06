Giriş Tarihi: 06.07.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
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SON DAKİKA HABERLERİ: Cristiano Ronaldo yine hüsrana uğradı! Fransa maçı biter bitmez tribünlere döndü ve…
Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan son hız devam ediyor. Çeyrek final eşleşmelerinin oynandığı turnuvada Fransa ile Portekiz karşı karşıya geldi. Rakibini penaltılarla eleyen Fransa, yarı finalde İspanyolların rakibi oldu. Portekiz'in büyük yıldızı Cristiano Ronaldo, maç içerisindeki etkisiz görüntüsü ve maç sonundaki dikkat çeken anlarıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. 39 yaşındaki efsane, birçok ilginç istatistikle turnuvaya veda etti. İşte son dakika haberinin detayları…