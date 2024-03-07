Giriş Tarihi: 07.03.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
12:32
Son dakika haberleri: Dries Mertens’in yeni görevi belli oldu! Tam futbolu bırakacak derken ters köşe: Meğer Okan Buruk…
Son dakika haberleri… Galatasaray'da bu sezonun yıldız ismi olan Dries Mertens, Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline geldi. Geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı takımla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı oyuncu, son oynanan Beşiktaş derbisindeki performansıyla bir kez daha alkış topladı. Ligde şampiyonluğa giden Galatasaray'da Okan Buruk'un her şeyi olan Mertens için gelecek sezonun da planlaması çizildi. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolu bırakması beklenen 36 yaşındaki oyuncunun yeni görevini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…