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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dries Mertens’in yeni görevi belli oldu! Tam futbolu bırakacak derken ters köşe: Meğer Okan Buruk…
Giriş Tarihi: 07.03.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 12:32

Son dakika haberleri: Dries Mertens’in yeni görevi belli oldu! Tam futbolu bırakacak derken ters köşe: Meğer Okan Buruk

Son dakika haberleri… Galatasaray'da bu sezonun yıldız ismi olan Dries Mertens, Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline geldi. Geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı takımla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı oyuncu, son oynanan Beşiktaş derbisindeki performansıyla bir kez daha alkış topladı. Ligde şampiyonluğa giden Galatasaray'da Okan Buruk'un her şeyi olan Mertens için gelecek sezonun da planlaması çizildi. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolu bırakması beklenen 36 yaşındaki oyuncunun yeni görevini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dries Mertens’in yeni görevi belli oldu! Tam futbolu bırakacak derken ters köşe: Meğer Okan Buruk…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için en iddialı takım konumunda olan Galatasaray, son olarak Beşiktaş ile karşılaştı.

Son dakika haberleri: Dries Mertens’in yeni görevi belli oldu! Tam futbolu bırakacak derken ters köşe: Meğer Okan Buruk…

Dev derbide rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, puanını 75 yaparak zirvedeki yerini korudu.

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Son dakika haberleri: Dries Mertens’in yeni görevi belli oldu! Tam futbolu bırakacak derken ters köşe: Meğer Okan Buruk…

Sezonun kalan 10 haftasında şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray, Cuma akşamı Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Son dakika haberleri: Dries Mertens’in yeni görevi belli oldu! Tam futbolu bırakacak derken ters köşe: Meğer Okan Buruk…

Sakatlıklar nedeniyle eksikleri bulunan Aslan, Rizespor'a karşı alınacak galibiyetle şampiyonluk için bir virajı daha dönmenin peşinde.

Son dakika haberleri: Dries Mertens’in yeni görevi belli oldu! Tam futbolu bırakacak derken ters köşe: Meğer Okan Buruk…

Bu sırada Galatasaray'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarı olan isimlerden Dries Mertens için de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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