Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
11:38
Son dakika haberleri: Dünya, olaylı Galatasaray Young Boys maçını konuştu! Muslera için çarpıcı sözler...
Son dakika haberleri: Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne gruplara kalamadan veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Aslan, oynadığı futbolla sert eleştirilerin hedefi oldu. Dünya basını, Galatasaray - Young Boys maçında yaşanan gergin anları da manşetlerine taşıdı. Muslera'nın Virginius'a attığı tekme ise çok konuşuldu. İşte dikkat çeken o sözler...