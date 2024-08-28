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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya, olaylı Galatasaray Young Boys maçını konuştu! Muslera için çarpıcı sözler...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:38

Son dakika haberleri: Dünya, olaylı Galatasaray Young Boys maçını konuştu! Muslera için çarpıcı sözler...

Son dakika haberleri: Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne gruplara kalamadan veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Aslan, oynadığı futbolla sert eleştirilerin hedefi oldu. Dünya basını, Galatasaray - Young Boys maçında yaşanan gergin anları da manşetlerine taşıdı. Muslera'nın Virginius'a attığı tekme ise çok konuşuldu. İşte dikkat çeken o sözler...


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Son dakika haberleri: Dünya, olaylı Galatasaray Young Boys maçını konuştu! Muslera için çarpıcı sözler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

Son dakika haberleri: Dünya, olaylı Galatasaray Young Boys maçını konuştu! Muslera için çarpıcı sözler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys ile sahasında karşılaştı. İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta da sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Dünya, olaylı Galatasaray Young Boys maçını konuştu! Muslera için çarpıcı sözler...

G.SARAY YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

İki maçın toplamında 4-2'lik skor avantajını yakalayan Young Boys turu geçen taraf oldu. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplardan devam edecek.

Son dakika haberleri: Dünya, olaylı Galatasaray Young Boys maçını konuştu! Muslera için çarpıcı sözler...

DÜNYA BASINI OLAYLI MAÇI MANŞETLERİNE TAŞIDI

Dünya basını, olaylı geçen Galatasaray - Young Boys maçını manşetlerine taşıdı. İsviçre basını başta olmak üzere Muslera'nın attığı tekme ise tepkiyle karşılandı. İşte o yorumlar...

Son dakika haberleri: Dünya, olaylı Galatasaray Young Boys maçını konuştu! Muslera için çarpıcı sözler...

RTS: "Kahraman Young Boys, Galatasaray'ı susturdu."

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