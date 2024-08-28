Son dakika haberleri: Dünya, olaylı Galatasaray Young Boys maçını konuştu! Muslera için çarpıcı sözler...

DÜNYA BASINI OLAYLI MAÇI MANŞETLERİNE TAŞIDI

Dünya basını, olaylı geçen Galatasaray - Young Boys maçını manşetlerine taşıdı. İsviçre basını başta olmak üzere Muslera'nın attığı tekme ise tepkiyle karşılandı. İşte o yorumlar...