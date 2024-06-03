Son dakika haberleri: Dünyanın en yetenekli genç yıldızları belli oldu! CIES transfer değerlerini açıkladı: Liste 2 Türk oyuncu...

Dünya futbolunda birçok ligde sezon sona ererken, öne çıkan yeni yıldızlar da doğmaya devam ediyor. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Avrupa'daki 7 ligde 21 yaş altı kanat oyuncularının transfer değerlerini gözler önüne sererken dünyanın en yetenekli yıldızlarının olduğu listede 2 Türk oyuncu da var. İşte forvet, kanat, defans ve kalecilerin olduğu o liste...