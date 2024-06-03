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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünyanın en yetenekli genç yıldızları belli oldu! CIES transfer değerlerini açıkladı: Liste 2 Türk oyuncu...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 11:07

Son dakika haberleri: Dünyanın en yetenekli genç yıldızları belli oldu! CIES transfer değerlerini açıkladı: Liste 2 Türk oyuncu...

Dünya futbolunda birçok ligde sezon sona ererken, öne çıkan yeni yıldızlar da doğmaya devam ediyor. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Avrupa'daki 7 ligde 21 yaş altı kanat oyuncularının transfer değerlerini gözler önüne sererken dünyanın en yetenekli yıldızlarının olduğu listede 2 Türk oyuncu da var. İşte forvet, kanat, defans ve kalecilerin olduğu o liste...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Dünyanın en yetenekli genç yıldızları belli oldu! CIES transfer değerlerini açıkladı: Liste 2 Türk oyuncu...

Dünya futbolunda birçok ligde sezon sona ererken, öne çıkan yeni yıldızlar da doğmaya devam ediyor. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Avrupa'daki 7 ligde 21 yaş altı kanat oyuncularının transfer değerlerini gözler önüne sererken dünyanın en yetenekli yıldızlarının olduğu listede 2 Türk oyuncu da var. İşte forvet, kanat, defans ve kalecilerin olduğu o liste...

Son dakika haberleri: Dünyanın en yetenekli genç yıldızları belli oldu! CIES transfer değerlerini açıkladı: Liste 2 Türk oyuncu...

FORVET LİSTESİ

ENDRICK FELIPE

Palmeiras: 91.6 milyon euro

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Son dakika haberleri: Dünyanın en yetenekli genç yıldızları belli oldu! CIES transfer değerlerini açıkladı: Liste 2 Türk oyuncu...

KARIM KONATE

Salzbur: 32.4 milyon euro

Son dakika haberleri: Dünyanın en yetenekli genç yıldızları belli oldu! CIES transfer değerlerini açıkladı: Liste 2 Türk oyuncu...

PETAR RATKOV

Salzburg: 16.3 milyon euro

Son dakika haberleri: Dünyanın en yetenekli genç yıldızları belli oldu! CIES transfer değerlerini açıkladı: Liste 2 Türk oyuncu...

GEORGE ILENIKHEVA

Antwerp: 15.4 milyon euro

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