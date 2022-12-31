Giriş Tarihi: 31.12.2022 22:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 22:50

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu’nun prensi için Süper Lig’in devleri kıyasıya yarışa girdi! Devre arasında ortalık karışacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de ara transfer dönemine kısa bir süre kala kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Ocak ayında resmen başlayacak transfer dönemiyle birlikte birçok kulüp kadrosuna yeni takviye yapacakken, transfer ateşi yanmaya başladı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in yıldız golcüsü de transferde ismi en çok anılan isimlerden birisi oldu. Süper Lig'in dev kulüpleri, Emre Belözoğlu'nun prensi için kıyasıya yarışa girdi. İşte son dakika haberinin detayları…