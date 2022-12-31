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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu’nun prensi için Süper Lig’in devleri kıyasıya yarışa girdi! Devre arasında ortalık karışacak…
Giriş Tarihi: 31.12.2022 22:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 22:50

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu’nun prensi için Süper Lig’in devleri kıyasıya yarışa girdi! Devre arasında ortalık karışacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de ara transfer dönemine kısa bir süre kala kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Ocak ayında resmen başlayacak transfer dönemiyle birlikte birçok kulüp kadrosuna yeni takviye yapacakken, transfer ateşi yanmaya başladı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in yıldız golcüsü de transferde ismi en çok anılan isimlerden birisi oldu. Süper Lig'in dev kulüpleri, Emre Belözoğlu'nun prensi için kıyasıya yarışa girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu’nun prensi için Süper Lig’in devleri kıyasıya yarışa girdi! Devre arasında ortalık karışacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de ilk yarının tamamlamasına kısa bir süre kala transfer döneminin heyecanı taraftarları armaya başladı.

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu’nun prensi için Süper Lig’in devleri kıyasıya yarışa girdi! Devre arasında ortalık karışacak…

Resmi olarak 12 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer döneminde birçok kulüp kadrosunu güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu’nun prensi için Süper Lig’in devleri kıyasıya yarışa girdi! Devre arasında ortalık karışacak…

Yaz transfer döneminde birçok yıldızı Türkiye'ye getiren dev kulüpler, ara transferde de benzer hamleleri yapmanın peşinde.

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu’nun prensi için Süper Lig’in devleri kıyasıya yarışa girdi! Devre arasında ortalık karışacak…

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'de birçok futbolcu, ara transfer döneminde kulüplerin gözdesi oldu.

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu’nun prensi için Süper Lig’in devleri kıyasıya yarışa girdi! Devre arasında ortalık karışacak…

İtalyan basınından TUTTOmercatoWEB, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Başakşehir forması giyen Stefano Okaka ile ilgilendiklerini belirtti.

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