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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin merak ettiği pozisyonu açıkladı! Hakem Ali Şansalan’a olay sözler: Galatasaray’ın golünden önce…
Giriş Tarihi: 07.01.2024 22:04 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 22:05

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin merak ettiği pozisyonu açıkladı! Hakem Ali Şansalan’a olay sözler: Galatasaray’ın golünden önce…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü rakibine oranla üstün oynayan Aslan, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri, Abdülkerim Bardakcı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 47 yapan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Erman Toroğlu, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin merak ettiği pozisyonu açıkladı! Hakem Ali Şansalan’a olay sözler: Galatasaray’ın golünden önce…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin merak ettiği pozisyonu açıkladı! Hakem Ali Şansalan’a olay sözler: Galatasaray’ın golünden önce…

RAMS Park'ta oynanan kritik mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk yarısında gol bulamadı.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin merak ettiği pozisyonu açıkladı! Hakem Ali Şansalan’a olay sözler: Galatasaray’ın golünden önce…

İlk 45 dakika boyunca bol gol pozisyonuna girse de bunları değerlendiremeyen Aslan, 63. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın nefis volesiyle açıldı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin merak ettiği pozisyonu açıkladı! Hakem Ali Şansalan’a olay sözler: Galatasaray’ın golünden önce…

Galatasaray'ın ilk golünden sonra oyundaki etkisini arttıran Konyaspor, tehlikeli pozisyonlar yakalasa da Fernando Muslera'yı geçemedi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin merak ettiği pozisyonu açıkladı! Hakem Ali Şansalan’a olay sözler: Galatasaray’ın golünden önce…

Galatasaray, daha sonra 90'da Wilfried Zaha, 90+3'te ise yine Abdülkerim Bardakcı ile skoru 3-0 yaparak galibiyeti aldı.

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