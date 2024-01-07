Giriş Tarihi: 07.01.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
22:05
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin merak ettiği pozisyonu açıkladı! Hakem Ali Şansalan’a olay sözler: Galatasaray’ın golünden önce…
Son dakika haberleri… Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü rakibine oranla üstün oynayan Aslan, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri, Abdülkerim Bardakcı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 47 yapan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Erman Toroğlu, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…