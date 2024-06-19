Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
09:07
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hem defans hem de kaleci hatası"
Son dakika haberleri: EURO 2024'te dün ilk maçına çıkan Türkiye, rakibi Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Mert ve Arda'nın müthiş golleriyle dikkat çeken Milli Takım'da özellikle Arda Güler en çok konuşulan isim oldu. Bu maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Murat Özbostan karşılaşma için çok çarpıcı yorumlar yaptı.