Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hem defans hem de kaleci hatası"

Düşünün, Orkun üç kez son vuruş şansını yakaladı. Ona da özel görev verilmiş, kenardan gelenler tembihlenmiş. Biraz diri, biraz da sakin olsa maçın kahramanı, tabelanın ismi olacaktı Orkun. Topu bize bıraktı Gürcüler ama onlar da yüksek pas yüzdesi ile oynadılar. Bizim baskımız kontrolü getirse de topu kaptığında doğru ve etkili kullanan bir takım vardı karşımızda. İşler zordu yani. Ya da bazılarının dediği gibi 'kolay maç' değildi.