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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hem defans hem de kaleci hatası"
Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 09:07

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hem defans hem de kaleci hatası"

Son dakika haberleri: EURO 2024'te dün ilk maçına çıkan Türkiye, rakibi GürcistanMert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Mert ve Arda'nın müthiş golleriyle dikkat çeken Milli Takım'da özellikle Arda Güler en çok konuşulan isim oldu. Bu maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Murat Özbostan karşılaşma için çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Hem defans hem de kaleci hatası

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Mert Müldür, 65'inci dakikada Arda Güler ve 90+7'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 32'nci dakikada Georges Mikautadze'den geldi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Hem defans hem de kaleci hatası

Bu maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Murat Özbostan karşılaşma için çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Hem defans hem de kaleci hatası

GÜRCAN BİLGİÇ: BÜYÜK STRESTEN KURTULDUK

Bir yanda üçüncü bölgede yaptığımız pas örgüsü, diğer tarafta rakip bizim alana geçtiğinde seyirci moduna geçmemiz. Gürcistan öylesine bir duvar ördü ki gedik açmak için topu bir o yana, bir bu yana taşıdık, iki uzak şut ile belki de turnuvanın en güzel gollerini attık.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Hem defans hem de kaleci hatası

Çok renkli, heyecanlı, yetenekli ve arzulu bir ön tarafımız var. Hakan Çalhanoğlu yönetiyor onları, Arda Güler yardımcı lider konumunda. Çalışılmış setlerimiz var. Ferdi'ye de bir plan yapmış Montella, defans arkasına koşularını düşünerek Barış Alper'e de.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Hem defans hem de kaleci hatası

Düşünün, Orkun üç kez son vuruş şansını yakaladı. Ona da özel görev verilmiş, kenardan gelenler tembihlenmiş. Biraz diri, biraz da sakin olsa maçın kahramanı, tabelanın ismi olacaktı Orkun. Topu bize bıraktı Gürcüler ama onlar da yüksek pas yüzdesi ile oynadılar. Bizim baskımız kontrolü getirse de topu kaptığında doğru ve etkili kullanan bir takım vardı karşımızda. İşler zordu yani. Ya da bazılarının dediği gibi 'kolay maç' değildi.

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