Giriş Tarihi: 19.06.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
20:53
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'in yeni takımı ortaya çıktı! Real Madrid'de kalacak derken büyük sürpriz
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük yeteneği olarak görülen Arda Güler, A Milli Futbol Takımı ile de harikalar yaratmaya devam ediyor. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız, EURO 2024'te ilk maçında tarihe geçmeyi başardı. Hakkında transfer dedikoduları da bitmeyen Arda Güler için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Carlo Ancelotti, her fırsatta oyuncunun Real Madrid'de devam edeceğini söylese de İspanyol basını, Arda Güler'in yeni takımını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…