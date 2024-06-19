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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'in yeni takımı ortaya çıktı! Real Madrid'de kalacak derken büyük sürpriz
Giriş Tarihi: 19.06.2024 20:53 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 20:53

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'in yeni takımı ortaya çıktı! Real Madrid'de kalacak derken büyük sürpriz

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük yeteneği olarak görülen Arda Güler, A Milli Futbol Takımı ile de harikalar yaratmaya devam ediyor. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız, EURO 2024'te ilk maçında tarihe geçmeyi başardı. Hakkında transfer dedikoduları da bitmeyen Arda Güler için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Carlo Ancelotti, her fırsatta oyuncunun Real Madrid'de devam edeceğini söylese de İspanyol basını, Arda Güler'in yeni takımını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni takımı ortaya çıktı! Real Madrid’de kalacak derken büyük sürpriz

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan Arda Güler, yeteneklerini kısa sürede gösterdi ve Fenerbahçe'ye transfer oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni takımı ortaya çıktı! Real Madrid’de kalacak derken büyük sürpriz

Sarı-lacivertli formayla sergilediği performanslarla dünya devlerini peşine takan genç oyuncu, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni takımı ortaya çıktı! Real Madrid’de kalacak derken büyük sürpriz

İspanyol devine ilk transfer olduğu dönemde yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalan Arda Güler, geri dönüşünün ardından forma şansı bulmakta zorlandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni takımı ortaya çıktı! Real Madrid’de kalacak derken büyük sürpriz

Sakatlığını tamamen atlattıktan sonra teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından şans verilen milli yıldız, adından söz ettiren performanslar ortaya koydu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni takımı ortaya çıktı! Real Madrid’de kalacak derken büyük sürpriz

Real Madrid formasıyla oynadığı her maçta etkileyen Arda Güler, attığı gollerle İspanyolların sevgilisi haline geldi.

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