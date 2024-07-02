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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…
Giriş Tarihi: 02.07.2024 00:43 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 01:01

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol heyecanı devam ediyor. Son 16 turu maçlarının oynandığı turnuvada Portekiz, Slovenya ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren dev mücadelenin uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Öte yandan Portekiz'in efsane ismi Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyonun ardından gözyaşlarını tutamadı. O anlar EURO 2024'ün unutulmaz anları arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol heyecanı son 16 turu maçlarıyla devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Almanya'da düzenlenen dev turnuvanın favori takımlarından birisi olan Portekiz, Slovenya ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken uzatmalarda da eşitliği bozan gol çıkmadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Slovenya'yı penaltı atışlarında 3-0 yendi ve çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

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