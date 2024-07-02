Giriş Tarihi: 02.07.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
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SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…
Son dakika haberleri… Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol heyecanı devam ediyor. Son 16 turu maçlarının oynandığı turnuvada Portekiz, Slovenya ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren dev mücadelenin uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Öte yandan Portekiz'in efsane ismi Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyonun ardından gözyaşlarını tutamadı. O anlar EURO 2024'ün unutulmaz anları arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları…