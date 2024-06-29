Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
10:51
Son dakika haberleri: EURO 2024'te şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri
EURO 2024'te heyecan devam ediyor. F Grubu'nun son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takımımız, 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16'da Avusturya ile eşleşen A Milli Takım, 2008 sonrası ilk kez gruptan çıkmayı başardı. Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ederken, son 16'ya kalan takımların şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...