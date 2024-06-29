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Haberler Galeri Son dakika haberleri: EURO 2024'te şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri
Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 10:51

Son dakika haberleri: EURO 2024'te şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. F Grubu'nun son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takımımız, 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16'da Avusturya ile eşleşen A Milli Takım, 2008 sonrası ilk kez gruptan çıkmayı başardı. Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ederken, son 16'ya kalan takımların şampiyonluk oranları da belli oldu. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Son dakika haberleri: EURO 2024’te şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran A Milli Takımımız, turnuvanın zorlu takımlarından Avusturya ile eşleşti.

Son dakika haberleri: EURO 2024’te şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

OPTA verilerine göre, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalan takımların şampiyonluk oranları belli oldu. İşte yayınlanan oranlar ve Türkiye'nin şampiyonluk ihtimali...

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Son dakika haberleri: EURO 2024’te şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

1- İngiltere: %20

Son dakika haberleri: EURO 2024’te şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

2- İspanya: %17.2

Son dakika haberleri: EURO 2024’te şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

3- Almanya: %15.8

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