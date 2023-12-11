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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Faruk Koca Halil Umut Meler’e yumruk attı! Başkan yardımcısından 'yok artık' dedirten paylaşım: Sosyal medyada çılgına çevirdi…
Giriş Tarihi: 11.12.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 23:40

Son dakika haberleri: Faruk Koca Halil Umut Meler’e yumruk attı! Başkan yardımcısından 'yok artık' dedirten paylaşım: Sosyal medyada çılgına çevirdi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşma, 1-1 sona ererken son düdüğün ardından yaşanan olaylar Türk futbolunda gündem oldu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk olayının futbol gündeminde büyük yankı uyandırırken açıklamalar da art arda geldi. Yaşananların ardından bir Ankaragücü yöneticisinin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Faruk Koca Halil Umut Meler’e yumruk attı! Başkan yardımcısından ’yok artık’ dedirten paylaşım: Sosyal medyada çılgına çevirdi…

Son dakika haberleri… MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Son dakika haberleri: Faruk Koca Halil Umut Meler’e yumruk attı! Başkan yardımcısından ’yok artık’ dedirten paylaşım: Sosyal medyada çılgına çevirdi…

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

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Son dakika haberleri: Faruk Koca Halil Umut Meler’e yumruk attı! Başkan yardımcısından ’yok artık’ dedirten paylaşım: Sosyal medyada çılgına çevirdi…

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Son dakika haberleri: Faruk Koca Halil Umut Meler’e yumruk attı! Başkan yardımcısından ’yok artık’ dedirten paylaşım: Sosyal medyada çılgına çevirdi…

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Son dakika haberleri: Faruk Koca Halil Umut Meler’e yumruk attı! Başkan yardımcısından ’yok artık’ dedirten paylaşım: Sosyal medyada çılgına çevirdi…

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

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