Giriş Tarihi: 11.12.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 23:40

Son dakika haberleri: Faruk Koca Halil Umut Meler’e yumruk attı! Başkan yardımcısından 'yok artık' dedirten paylaşım: Sosyal medyada çılgına çevirdi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşma, 1-1 sona ererken son düdüğün ardından yaşanan olaylar Türk futbolunda gündem oldu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk olayının futbol gündeminde büyük yankı uyandırırken açıklamalar da art arda geldi. Yaşananların ardından bir Ankaragücü yöneticisinin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…