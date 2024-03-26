Giriş Tarihi: 26.03.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
14:07
Son dakika haberleri: Fatih Terim’den olay yaratacak transfer! Fenerbahçe’nin genç yıldızını alıyor
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önde gelen isimlerinden birisi olan Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Panathinaikos'un yolunu tutmuştu. Yunan ekibiyle birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Terim, geçtiğimiz günlerde oynanan bir özel maçta Fenerbahçe'nin genç yıldızını çok beğendi. Ekibine oyuncunun takip edilmesini söyleyen Terim, olay yaratacak bir transfere imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…