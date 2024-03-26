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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim’den olay yaratacak transfer! Fenerbahçe’nin genç yıldızını alıyor
Giriş Tarihi: 26.03.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 14:07

Son dakika haberleri: Fatih Terim’den olay yaratacak transfer! Fenerbahçe’nin genç yıldızını alıyor

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önde gelen isimlerinden birisi olan Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Panathinaikos'un yolunu tutmuştu. Yunan ekibiyle birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Terim, geçtiğimiz günlerde oynanan bir özel maçta Fenerbahçe'nin genç yıldızını çok beğendi. Ekibine oyuncunun takip edilmesini söyleyen Terim, olay yaratacak bir transfere imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim’den olay yaratacak transfer! Fenerbahçe’nin genç yıldızını alıyor

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştıran, A Milli Takım ile başarılar yakalayan Fatih Terim, kariyerine Panathinaikos'ta devam ediyor.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’den olay yaratacak transfer! Fenerbahçe’nin genç yıldızını alıyor

Türkiye'de en çok Süper Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör olan Fatih Terim, başarılı kariyerini Yunanistan'da da sürdürmek istiyor.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim’den olay yaratacak transfer! Fenerbahçe’nin genç yıldızını alıyor

Köklü kulüp ile Yunanistan Süper Lig'inde şampiyonluk mücadelesi veren Terim, play-off maçlarında ilk maçını kazanmıştı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’den olay yaratacak transfer! Fenerbahçe’nin genç yıldızını alıyor

Ezeli rakibi Olympiakos'u mağlup eden deneyimli çalıştırıcı, kalan play-off maçlarını da kazanarak şampiyonluk yaşamak istiyor.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’den olay yaratacak transfer! Fenerbahçe’nin genç yıldızını alıyor

Play-offlardaki ikinci maçına Pazar akşamı PAOK karşısında çıkacak olan Terim, sürpriz bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi.

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