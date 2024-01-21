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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da kara kara düşündürdü! Panathinaikos ile damga vururken büyük talihsizlik…
Giriş Tarihi: 21.01.2024 22:35 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 22:46

Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da kara kara düşündürdü! Panathinaikos ile damga vururken büyük talihsizlik…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun bir numaralı teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geçirdiği dinlenme süresinin ardından yeniden teknik direktörlüğe döndü. Sürpriz bir imzayla birlikte Panathinaikos'a imza atan Terim, Yunan ekibiyle çıktığı 6. maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşüne devam etti. Yunanistan Süper Lig'i 19. haftasında Asteras'ı ağırlayan Terim'in öğrencileri, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılsa da büyük bir talihsizlik yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da kara kara düşündürdü! Panathinaikos ile damga vururken büyük talihsizlik…

Son dakika haberleri… Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'a imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Fatih Terim, bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da kara kara düşündürdü! Panathinaikos ile damga vururken büyük talihsizlik…

Türk futbolunda Galatasaray ve A Milli Takım ile yaşadığı başarıların ardından bambaşka bir maceraya atılan Terim, Panathinaikos ile Yunanistan'a damga vurmaya devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da kara kara düşündürdü! Panathinaikos ile damga vururken büyük talihsizlik…

Yunanistan ekibiyle bugün oynanan maçla birlikte 6. maçına çıkan deneyimli teknik direktör, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da kara kara düşündürdü! Panathinaikos ile damga vururken büyük talihsizlik…

Geçtiğimiz hafta Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında ezeli rakibi Olympiakos'u eleyen Panathinaikos, büyük bir zafer elde etmişti.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da kara kara düşündürdü! Panathinaikos ile damga vururken büyük talihsizlik…

Yeniden lige dönen Yunan ekibi, 19. hafta maçında sahasında Asteras'ı ağırladı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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