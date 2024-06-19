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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’in yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 19.06.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 18:24

SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’in yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, kariyerinde son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştırdı. Yunan ekibinde başarısız bir sezonu geride bırakan Terim, ligi tamamlayamadan görevinden ayrıldı. Bunun üzerine birçok takımla ismi anılan Fatih Terim için büyük bir sürpriz iddia ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, iddiaya göre kimsenin beklemediği takıma imzayı atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’in yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Dünyada adından söz ettirmiş teknik direktörler arasında yer alan Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza atabilir.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’in yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Son olarak Panathinaikos ile beklentilerin altında bir dönem geçiren Terim, takımdan ayrıldı ve dinlenmeye geçti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’in yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

5 aylık Yunanistan macerasında taraftarlarını ve yönetimi memnun edemeyen Terim, sezonu tamamlayamadan gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’in yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Bunun üzerine birçok takımdan teklif alan tecrübeli çalıştırıcı için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’in yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

İşte son dakika haberinin detayları…

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