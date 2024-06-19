Giriş Tarihi: 19.06.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
18:24
SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’in yeni adresini duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz takıma imzayı atacak…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, kariyerinde son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştırdı. Yunan ekibinde başarısız bir sezonu geride bırakan Terim, ligi tamamlayamadan görevinden ayrıldı. Bunun üzerine birçok takımla ismi anılan Fatih Terim için büyük bir sürpriz iddia ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, iddiaya göre kimsenin beklemediği takıma imzayı atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…