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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Cristiano Ronaldo’yu açıkladı! Taraftarlar sosyal medyayı yıkmıştı
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:36

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Cristiano Ronaldo’yu açıkladı! Taraftarlar sosyal medyayı yıkmıştı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi flaş gelişmeler yaşıyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçen başkanlık seçimini bir kez daha kazanan ve Fenerbahçe'de üçüncü başkanlık dönemine başlayan Ali Koç, yeni sezona önemli takviyeler yapma peşinde. Öte yandan Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Cristiano Ronaldo'yu sarı-lacivertli formayla görmek isteyen taraftarlar, sportif direktör Mario Branco'nun flaş yanıtıyla karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Cristiano Ronaldo’yu açıkladı! Taraftarlar sosyal medyayı yıkmıştı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonda Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Cristiano Ronaldo’yu açıkladı! Taraftarlar sosyal medyayı yıkmıştı

99 puan toplayıp 99 golle sezonu tamamlayan Kanarya, yeni sezona öncesi de flaş gelişmeler yaşıyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Cristiano Ronaldo’yu açıkladı! Taraftarlar sosyal medyayı yıkmıştı

BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILDI

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Cristiano Ronaldo’yu açıkladı! Taraftarlar sosyal medyayı yıkmıştı

Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Cristiano Ronaldo’yu açıkladı! Taraftarlar sosyal medyayı yıkmıştı

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

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