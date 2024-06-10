Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
10:36
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Cristiano Ronaldo’yu açıkladı! Taraftarlar sosyal medyayı yıkmıştı
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi flaş gelişmeler yaşıyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçen başkanlık seçimini bir kez daha kazanan ve Fenerbahçe'de üçüncü başkanlık dönemine başlayan Ali Koç, yeni sezona önemli takviyeler yapma peşinde. Öte yandan Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Cristiano Ronaldo'yu sarı-lacivertli formayla görmek isteyen taraftarlar, sportif direktör Mario Branco'nun flaş yanıtıyla karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…